Vitão é aprovado nos exames médicos e aguarda anúncio oficial do Flamengo

Vitão se juntará ao atual campeão brasileiro e da Libertadores no próximo ano. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O zagueiro Vitão realizou na última terça-feira (30) os exames médicos no Flamengo, no Rio de Janeiro, e retornou para o Nordeste, onde passa férias com a família. Apesar de não terem sido encontrados problemas nos exames e estar tudo acertado entre o jogador e o clube, o Flamengo só deve fazer o anúncio oficial da contratação em 2026.

Vitão é o primeiro reforço dos cariocas para a próxima temporada. O negócio é avaliado em aproximadamente 10 milhões de euros (R$ 65,7 milhões). O zagueiro estava no Inter, clube em que chegou em abril de 2022, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, a partir da norma da Fifa que permitiu negociações de clubes daquele país por causa da guerra com a Rússia. Em junho, quando o contrato deveria terminar, o vínculo foi renovado até o fim de 2023.

Em junho de 2024, o acordo do zagueiro com os ucranianos terminou, e Vitão assinou com o Inter até o fim de 2026. O clube gaúcho detém 80% dos direitos econômicos do jogador, que possui os outros 20%. Vitão disputou 192 jogos pelo Inter, com três gols e três assistências, e foi campeão gaúcho em 2025.

Interesse do Cruzeiro

Antes de acertar com o Flamengo, o jogador de 25 anos despertou o interesse do Cruzeiro, que esteve perto de fechar com o zagueiro, indicado pelo técnico Tite. O Inter receberia dois jovens na negociação, entre eles o também zagueiro João Marcelo, mais uma compensação financeira próxima de 7 milhões de euros (R$ 45,96 milhões pela cotação atual). O negócio, porém, não foi fechado, e a diretoria rubro-negra conseguiu o acordo com o atleta.

Negociação com o Flamengo

Na negociação com os cariocas, o Inter receberá à vista 5,5 milhões de euros (R$ 36 milhões), além do perdão da dívida de 4,7 milhões (mais de R$ 30 milhões) pelo volante Thiago Maia, adquirido em março de 2024.