Vitão desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo

Vitão disputou 192 jogos com a camisa colorada. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O zagueiro Vitão desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (30) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Flamengo. O jogador, que passava férias em Maragogi, em Alagoas, foi liberado pelo Inter para acertar os últimos detalhes da transferência.

— Feliz demais. Espero corresponder da melhor maneira possível — declarou o atleta na saída do aeroporto do Galeão.

Após abrir tratativas com o Cruzeiro, a diretoria colorada aceitou a oferta rubro-negra, que tentava efetuar a contratação desde o início do ano.

Além de receber à vista 5,5 milhões de euros (R$ 36 milhões), o Inter terá perdoada a dívida de 4,7 milhões (mais de R$ 30 milhões) pelo volante Thiago Maia, adquirido em março de 2024.

Vitão chegou ao Beira-Rio em abril de 2022, vindo do Shakhtar Donetsk, graças à normativa da Fifa que suspendia contratos de atletas que atuavam em clubes ucranianos, devido ao conflito com a Rússia. No total, disputou 192 jogos com a camisa colorada, marcando três gols e conquistando o Gauchão de 2025.