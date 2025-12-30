Vitão desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo

O zagueiro Vitão desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (30) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Flamengo. O jogador, que passava férias em Maragogi, em Alagoas, foi liberado pelo Inter para acertar os últimos detalhes da transferência.
— Feliz demais. Espero corresponder da melhor maneira possível — declarou o atleta na saída do aeroporto do Galeão.
Após abrir tratativas com o Cruzeiro, a diretoria colorada aceitou a oferta rubro-negra, que tentava efetuar a contratação desde o início do ano.
Além de receber à vista 5,5 milhões de euros (R$ 36 milhões), o Inter terá perdoada a dívida de 4,7 milhões (mais de R$ 30 milhões) pelo volante Thiago Maia, adquirido em março de 2024.
Vitão chegou ao Beira-Rio em abril de 2022, vindo do Shakhtar Donetsk, graças à normativa da Fifa que suspendia contratos de atletas que atuavam em clubes ucranianos, devido ao conflito com a Rússia. No total, disputou 192 jogos com a camisa colorada, marcando três gols e conquistando o Gauchão de 2025.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲