Do Beira-Rio para o Ninho do Urubu
Vitão desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo

Colorado receberá 5,5 milhões de euros pela venda do zagueiro, além de ter perdoada a dívida pelo volante Thiago Maia

Filipe Duarte

