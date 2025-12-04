Vice de futebol do Inter chama Abel Braga de "ídolo maior" e envia recado à torcida colorada

Bisol falou após a goleada sofrida para o Bisol. Saimon Bianchini / Agência RBS

O vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, fez uma manifestação após a derrota, por 3 a 0, para o São Paulo, na noite desta quarta-feira (3).

O dirigente iniciou o pronunciamento assumindo a responsabilidade pela situação crítica do Inter:

— É absolutamente nossa, da diretoria, do departamento de futebol.

Em seguida, Bisol exaltou Abel Braga e tirou a responsabilidade do treinador pelo resultado na Vila Belmiro.

— Nosso ídolo maior, treinador, que hoje aqui se coloca à disposição para ajudar o clube — disse o dirigente.

O vice-presidente ainda mostrou convicção de que o Inter pode vencer a última partida, contra o Bragantino, no Beira-Rio, no domingo (7).

Por fim, fez um pedido de desculpas ao torcedor e pediu "crédito" para torcida apoiar a equipe mais uma vez.

— Eu queria pedir desculpa ao torcedor, principalmente o que aqui hoje veio com chuva. Eu sei que temos pouco crédito, mas pela instituição, por esse treinador maior que está aqui hoje fazendo um sacrifício para nos ajudar. Que o nosso torcedor possa se fazer presente no domingo e apoiar até o último minuto que a gente tem grande responsabilidade de fazer o resultado em casa — finalizou.