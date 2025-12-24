"Trocaria o Tite por ele": veja os recados de torcedores do Cruzeiro ao Inter sobre Pezzolano

Pezzolano durante seus dias no Cruzeiro. Thomas Santos / Cruzeiro,Divulgação

O Inter será o segundo clube brasileiro a ser comandado por Paulo Pezzolano. Anunciado pelo Colorado para a temporada de 2026, o treinador uruguaio esteve à frente do Cruzeiro, entre 2022 e o início de 2023. No clube mineiro, ficou marcado por devolver a equipe à elite do futebol brasileiro, após três temporadas na Série B.

Pensando nisso, Zero Hora consultou as opiniões de cruzeirense sobre Paulo Pezzolano para os colorados ficarem de olho. Veja abaixo.

Leia Mais Três lições para o Inter não reviver o pesadelo de 2025 em 2026

Passagem no Cruzeiro

Paulo Pezzolano foi a primeira contratação da gestão Ronaldo no Cruzeiro, em 2022. Após um início promissor no Campeonato Mineiro, o treinador encontrou dificuldades na largada da Série B, mas rapidamente ajustou a equipe, que passou a dominar a competição. O Cruzeiro emplacou longas sequências de vitórias e invencibilidade, confirmou o acesso ainda na 31ª rodada e conquistou o título da Segunda Divisão na rodada seguinte.

Em 2023, apesar do prestígio com clube e torcida, o trabalho não teve continuidade logo depois da eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro. Pezzolano optou por deixar o Cruzeiro para ir ao Valladolid, outro clube de Ronaldo, na Espanha.

Confira os recados de torcedores do Cruzeiro

Valdir Júnior (influencer)

— O Pezzolano tem grande carinho do torcedor do Cruzeiro pelo acesso à Série A em 2022, após anos de crise e três temporadas na Série B. Contratado no início da Era Ronaldo, mostrou ser um técnico inteligente, versátil e aberto a mudanças táticas ao longo do trabalho, diferente de outros no futebol brasileiro que insistem em suas ideias. Também se destaca pela postura enérgica à beira do campo e pela capacidade de envolver o torcedor. Por outro lado, ainda não trabalhou com um elenco realmente forte. O Cruzeiro de 2022 tinha limitações, assim como suas passagens por Valladolid e Watford. No Inter, terá o melhor grupo da carreira. É uma boa aposta, mas ainda uma incógnita se vai dar certo ou não.

Henrique Portugal (cantor e tecladista do Skank)

— É um cara muito bom de serviço. Muito sério. Tive o prazer de conversar com ele uma vez. Fino, não é midiático, extremamente profissional. Um dos melhores que passou pelo Cruzeiro. Espero que ele faça um trabalho muito bom. Com certeza gostaria de ver ele de volta por aqui, inclusive eu trocaria o Tite (novo treinador do Cruzeiro) por ele.