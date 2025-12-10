Treinador de time grego pede homenagem para ex-jogador do Inter: “Uma estátua deveria ser erguida”

Taison está no PAOK. Sakis Mitrolidis / AFP

Abel Braga pode não ser o único ídolo colorado a ganhar uma estátua. A ideia levantada após o ex-treinador evitar o rebaixamento no Brasileirão tem uma sugestão gêmea na Grécia. Ex-atacante do Inter, Taison recebe muitos elogios por suas atuações com a camisa do PAOK e pelos seus posicionamentos fora de campo.

Na vitória sobre o Aris por 3 a 1, pelo Gregão, no domingo (7), o gaúcho foi um dos destaques da partida com um gol marcado. A plataforma SofaScore concedeu nota 10 à atuação de Taison. Pelas declarações do técnico Răzvan Lucescu, ele concorda com a avaliação.

Após a partida, o romeno Lucescu não poupou elogios a Taison, e fez um pedido inusitado.

— Acho que uma estátua deveria ser erguida aqui para Taison. Pela qualidade, pelo ânimo e pelo exemplo que ele representa.

Aos 38 anos, Taison vive uma das grandes temporadas de sua carreira. Em quatro temporadas no clube se transformou em um ídolo local. Do lado de fora do Estádio Toumba, onde o PAOK manda os seus jogos, há um imenso grafite com o rosto do jogador. Defensor da causa antirracista, ele virou um símbolo da luta contra todo o tipo de preconceito na Grécia.

Mesmo assim, não é uma unanimidade. Semanas atrás, um jornalista local afirmou que se fosse presidente do PAOK, não renovaria o contrato de Taison. Desde então, o jogador comemora os seus gols como se fosse um senhor utilizando uma bengala. O gesto caiu no gosto da torcida.

— Ele é o único jogador na Grécia que tem o respeito dos torcedores de todos os clubes. Até mesmo o Rivaldo que jogou aqui não tinha toda essa aceitação. O Taison tem — relata Sotiris Milios, reporter do portal SDNA.