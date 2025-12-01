Torcida do Inter esgota ingressos para primeira decisão da semana

Colorados estão mobilizados para reta final do Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

Vivendo uma situação dramática na tabela e precisando do apoio dos colorados nesta reta final de Brasileirão, o Inter vê surgir sua primeira grande mobilização longe de Porto Alegre. O clube recebeu a confirmação do São Paulo de que os ingressos destinados aos visitantes para a partida desta quarta-feira (3), na Vila Belmiro, estão esgotados.

Foram colocados à venda 619 ingressos para torcedores do Inter. A direção colorada ainda pleiteou, junto aos dirigentes do São Paulo, um aumento da capacidade do setor visitante na Vila Belmiro, mas as autoridades locais vetaram a ampliação por questões de segurança.

O Santos jogará praticamente no mesmo horário, mas em Caxias do Sul, contra o Juventude. Como as torcidas organizadas do Peixe costumam acompanhar jogos fora de casa em bares próximos à Vila Belmiro, e existe uma rixa entre colorados e santistas, o policiamento decidiu não liberar mais lugares para os visitantes.

São Paulo e Inter jogam na próxima quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro. O jogo é válido pela 37ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa o 17º lugar, com 41 pontos na tabela. O time de Abel Braga é o primeiro dentro do Z-4.