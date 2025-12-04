"Tô perdido na vida": derrota para o São Paulo aumenta desânimo entre os colorados

Torcedores lamentam resultado contra o São Paulo. Valter Junior / Agência RBS

O segundo tempo recém tinha começado e o São Paulo marcou sobre o Inter o seu terceiro gol.

— O que eu faço agora? Vou embora? Tô perdido na vida — questionou um torcedor para o seu colega de mesa.

O palco da cena foi um bar em frente ao Beira-Rio, onde os colorados se reuniram na noite de quarta-feira (3) para acompanhar a partida e os jogos paralelos. Foram de camisa vermelha e copo na mão para manter viva a esperança de evitar um desfecho trágico em 2025.

Mãos unidas em reza. Mãos tapando os olhos. Ou coçando o queixo. Ou coçando a cabeça. Cada um externava o nervosismo de modo diferente. Não demorou muito para a tensão pular para a frustração. Os gols do São Paulo, um a um, sedaram o ânimo dos torcedores.

Acabada a partida, alguns rumaram para casa. Os que ficaram se reuniram em grupinhos. Ninguém buscava uma salvação. Não estava em debate a resolução dos problemas, nem o mais deles, a queda para a Série B. Restava o desânimo, a irritação.

— Tem que lotar o Beira-Rio no domingo (7). Não tem o que fazer — refletiu em voz alta um torcedor antes de entrar em um veículo de aplicativo.

Os colorados que saíram da parte interna do bar para a calçada sempre tinham uma frase de impacto para disparar.

— Só não tinham que perder. Podiam, empatar ou ganhar — disparou uma colorada antes de se juntar em um grupinho.

Os colorados se agarram com a ponta da unha na matemática. No semblante, nas palavras, nas atuações do time está exposto o desânimo, a falta de crença em dias melhores a curto prazo.

— Não tem esperança. Vou ir no jogo (contra o Bragantino) porque não falho jogo. É pelo Inter — lamenta o estudante Mariano Sainz.

Para evitar a segunda queda para Série B, é inegociável vencer o Bragantino, domingo, na última rodada, e torcer por dois resultados paralelos.

— Difícil acreditar. Tomou cinco gols em uma partida, três em outra. É difícil depender dos outros. Não consigo acreditar que vai escapar. Na matemática tem chance, mas no ânimo, não. Vou no jogo por que sou colorado. Pelo Inter, vou até na Série C — Contou Igor Dummer, o dono do bar.

Ao fundo, o Beira-Rio, em silêncio, brilhava. No domingo, o estádio dará, de um jeito ou de outro, o seu último suspiro na temporada.