Titular do Bragantino, atacante revelado pelo Inter garante: "Fazer o que tem que ser feito"

Eduardo Sasha vai reencontrar o torcedor colorado no Beira-Rio. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Uma das missões do Inter na tarde deste domingo (7), no Beira-Rio, será vencer o Bragantino para, depois, torcer pelos resultados paralelos que podem garantir a permanência do Colorado na Série A. A primeira tarefa, no entanto, promete não ser fácil, já que, do outro lado, o Bragantino busca ainda uma vaga na Pré-Libertadores e conta com um atacante que conhece muito bem o Beira-Rio.

Eduardo Sasha é o goleador da equipe de Bragança Paulista na temporada. Aos 33 anos, o gaúcho de Porto Alegre iniciou sua carreira aos nove anos de idade vestindo a camisa colorada. A identificação com o clube perdura até hoje, mas, para o confronto que pode rebaixar o time do coração, o empenho e a dedicação falarão mais alto do que a paixão.

— É um momento difícil e delicado para o Inter. Claro que eu tenho um sentimento muito grande, porque, querendo ou não, eu estive lá desde os nove anos. Foi praticamente a minha carreira, a minha vida inteira. Mas o que me trouxe até aqui, o que me fez ser o jogador que eu sou e passar pelos clubes por onde passei, foi o profissionalismo. Então, com certeza, isso vai acontecer, independentemente da situação deles ou da nossa, ou de fazer gols ou não.

E continuou:

— Vou entrar em campo porque hoje defendo essa camisa e tenho que honrá-la. Como eu falei, é triste pelo momento que eles vivem, mas faz parte do futebol. No ano passado, por exemplo, a gente estava nessa situação e tenho certeza de que ninguém pensou na gente. Agora, vamos entrar para buscar a vitória, como em qualquer outro jogo, porque também temos nossos objetivos na competição — disse Eduardo Sasha, em entrevista à Rádio 102 FM, de Bragança Paulista.

Mensagens de agradecimento e ameaças

O atacante do Bragantino também revelou que vem recebendo muitas mensagens nos últimos dias. Há torcedores agradecendo pelos gols marcados no triunfo sobre o Vitória, na última rodada do Brasileirão, por exemplo, mas também existem recados que não são tão agradáveis de receber.

— Chega todo tipo de mensagem: agradecendo, como no último jogo, por ter ajudado de alguma forma, mas, infelizmente, também já recebi ameaças caso venha a fazer gol. Já recebi de tudo. Mesmo assim, minha cabeça está tranquila. Como eu disse, vou continuar sendo o mesmo e fazer o que tem que ser feito. No final, a gente vê o que vai acontecer — finalizou o atacante.

Curiosamente, em 2016, ano do primeiro rebaixamento do Inter, Eduardo Sasha ainda atuava pelo clube. Chegou a ser titular da equipe, mas perdeu espaço ao longo da temporada e acabou sendo negociado com o Santos no início de 2017.

Inter e Bragantino jogam neste domingo, às 16h, no Beira-Rio. O Colorado é o 18º colocado, com 41 pontos na tabela do Brasileirão. O time de Bragança Paulista ocupa o nono lugar, com 48 pontos conquistados.