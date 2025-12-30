Sport recusa negociação e exige valor integral pela compra de zagueiro emprestado ao Inter

Victor Gabriel disputou 32 jogos com a camisa colorada em 2025. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter tem até esta quarta-feira (31) para exercer a preferência de compra do zagueiro Victor Gabriel. O jogador de 21 anos pertence ao Sport, que não aceita estender o empréstimo como na temporada passada.

Conforme estipulado em contrato, os pernambucanos exigem o pagamento de R$ 3 milhões para vender 50% dos direitos econômicos em definitivo. A diretoria colorada já manifestou o desejo de permanecer com o defensor de 21 anos.

— O termo de empréstimo do Gabriel que o jurídico do Sport me apresentou é até 31 de dezembro, com as opções de compra e forma de pagamento. Então, o Inter tem esta opção de continuar com o atleta ou não. O Sport não tem interesse em negociar o valor da cláusula. Se eles forem exercer, terão de exercer por completo — declarou Ítalo Rodrigues, na apresentação como novo executivo do clube de Recife.

Lateral-esquerdo de origem, Victor Gabriel foi trazido inicialmente para servir ao time da base do Inter, onde passou a atuar na zaga. Promovido aos profissionais em 2025, o atleta disputou 32 jogos (30 como titular) e marcou três gols com a camisa colorada — um contra o Guarany de Bagé, pelo Gauchão, e dois contra o Juventude, pelo Brasileirão.