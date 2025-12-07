"Sofremos demais", afirma Rochet após Inter escapar da queda para a Série B

Rochet falou sobre o fim do pesadelo colorado. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter permaneceu na elite do Brasileirão. O Colorado fez a sua parte, venceu o Bragantino por 3 a 1, e ainda contou com tropeços de Fortaleza e Ceará para ficar na Série A.

Após o jogo, o goleiro Rochet comemorou o resultado. Com uma lesão na mão esquerda, o defensor atuou no sacrifício nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

— A gente sofreu demais, chegamos num ponto onde não dependíamos de nós. Hoje (domingo) fizemos nosso trabalho contra um rival muito difícil e, graças a Deus, conseguimos ficar na Série A, que na verdade não é motivo de orgulho. Mas do jeito que se deu, a gente hoje está tranquilo e feliz — afirmou o goleiro.

O Inter encerrou o Brasileirão na 16ª colocação, com 44 pontos. Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport foram os rebaixados à Série B.