Sem Tite, Inter volta atenções para outros técnicos no radar

Alessandro Barcellos busca treinador para o Inter em 2026 Renan Mattos / Agencia RBS

O "ficha um" do Inter para comandar a equipe em 2026 era Tite. Nesta terça-feira (16), o ex-técnico da Seleção Brasileira acertou sua ida para o Cruzeiro e, agora, a direção colorada busca novas alternativas.

Desde a semana passada, o clube tem mapeado o mercado de treinadores. Além da conversa com Tite, Abel Braga ainda buscou um outro técnico brasileiro e outros dois estrangeiros.

Dois treinadores de fora do país que são bem avaliados pela direção do Inter são o argentino Eduardo Domínguez e o uruguaio Paulo Pezzolano.

Domínguez é o atual campeão argentino com o Estudiantes. Com contrato até o próximo dia 31, ele ainda não foi procurado pelos argentinos para renovar.

Pezzolano, por sua vez, está livre no mercado após deixar o Watford, da Inglaterra, em outubro. A pessoas próximas, o uruguaio disse ter pretensão de assumir um projeto em que tenha chances de conquistas em 2026 e recebeu sondagens de clubes do México e da América do Sul.

Um técnico brasileiro que é admirado nos bastidores colorados é Odair Hellmann, do Athletico-PR. O treinador tem proposta para renovar em Curitiba e manifesta interesse em permanecer no Furacão.

O objetivo do Inter é anunciar o novo técnico nesta quarta-feira (17) para dar início à reformulação do grupo de jogadores. Por isto, nas próximas horas, a direção deve intensificar as conversas com treinadores.