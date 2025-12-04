Sem protestos, mas com reforço na segurança, delegação do Inter chega ao CT Parque Gigante

Õnibus que levou a delegação do Inter chegando CT colorado. Geison Lisboa - Rádio Gaúcha

Sem protestos e sem a presença de torcedores, mas com reforço na segurança, a delegação colorada chegou por volta das 15h55 ao Centro de Treinamentos do Parque Gigante. Os jogadores foram liberados da atividade que estava prevista para a tarde desta quinta-feira (4).

Aproximadamente 20 seguranças do clube faziam a proteção do local quando o ônibus que trouxe a delegação do Aeroporto Salgado Filho chegou ao CT Parque Gigante. Escoltado por viaturas e motos da Brigada Militar, o ônibus entrou no CT sem qualquer tipo de manifestação.

Brigada Militar reforçou segurança no aeroporto Salgado Filho. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Aeroporto

O desembarque no aeroporto Salgado Filho também contou com forte aparato policial, mas sem qualquer tipo de protesto organizado por torcedores. O ônibus deixou o aeroporto em direção ao CT Parque Gigante utilizando uma saída alternativa pela avenida Sertório.

Logo após a chegada ao CT, os jogadores do Inter foram dispensados da atividade que ocorreria. Os atletas deixaram o local imediatamente em seus automóveis. A reapresentação do elenco, visando a última rodada do Brasileirão, está marcada para a tarde desta sexta-feira (5).