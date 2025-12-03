São Paulo e Inter se enfrentam nesta quarta (3), às 20h, pela 37ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Vila Belmiro, em Santos.
O Colorado vem de uma goleada sofrida por 5 a 1 para o Vasco, na última rodada. O São Paulo também foi atropelado: levou 6 a 0 do Fluminense.
Escalações para São Paulo x Inter
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino (Arboleda); Maik (Cédric Soares), Luiz Gustavo, Bobadilla, Marcos Antônio e Ferreira; Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo
Inter: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho. Técnico: Abel Braga
Arbitragem para São Paulo x Inter
Bruno Arleu de Araújo (RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
Onde assistir a São Paulo x Inter
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere anuncia a transmissão.
Como chegam São Paulo e Inter
São Paulo
Atual oitavo colocado, o São Paulo vem de uma goleada histórica na rodada passada, quando levou 6 a 0 do Fluminense. Hernán Crespo contará com os retornos de Luciano e Ferreirinha, recuperados de lesão, e de Rafael e Sabino, que cumpriram suspensão. É o último jogo como mandante na Vila Belmiro, já que o gramado do Morumbi está prejudicado após shows.
Inter
Depois da goleada sofrida para o Vasco, a direção demitiu Ramón Díaz. Para tentar salvar do rebaixamento, Abel Braga aceitou o convite e treinará a equipe nos dois últimos jogos. A equipe entrou no Z-4 após a combinação de resultados da 36ª rodada, e está atrás do Santos no saldo de gols.
