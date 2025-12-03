São Paulo reduz lista de desfalques e terá ataque ex-Grêmio para enfrentar o Inter

Luciano e Ferreira, ex-atacantes do Grêmio, serão titulares. Montagem sobre fotos de Rubens Chiri / São Paulo, Divulgação

Adversário do Inter na noite desta quarta-feira (3), o São Paulo chegou a Santos com cinco desfalques a menos na extensa lista de ausentes. Há reforços na defesa e no ataque para o jogo das 20h, na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Brasileirão.

O goleiro Rafael e o zagueiro Sabino retornam após cumprir suspensão na goleada histórica sofrida para o Fluminense, por 6 a 0, na semana passada. Entre os lesionados, voltam os atacantes Luciano e Ferreirinha. Os dois tiveram passagens pelo Grêmio. Arboleda pode ficar à disposição, já que sua lesão era um pouco mais grave.

Apesar desses nomes, o técnico Hernán Crespo tem uma dezena de ausências. Elas vão desde estrelas como Oscar (que teve um problema cardíaco e não deve mais atuar), Lucas e Calleri, a promessa como Ryan Francisco.

O provável time do São Paulo para o confronto contra o Inter tem Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino (Arboleda); Maik (Cédric Soares), Luiz Gustavo, Bobadilla, Marcos Antônio e Ferreira; Tapia e Luciano.