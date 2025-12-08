Saiba quanto o Inter vai receber por ter permanecido na Série A

CBF distribui prêmios para 16 clubes da Série A. Rafael Ribeiro/CBF

O Inter terminou o Brasileirão na posição limite para escapar do Z-4. Após 38 rodadas, os gaúchos garantiram a permanência na elite do futebol brasileiro ao finalizar a competição na 16ª colocação, com 44 pontos conquistados. O primeiro rebaixado, o Ceará, somou 43 pontos.

O fato de deixar a zona de rebaixamento na última rodada garantiu ao Inter o recebimento de uma premiação estipulada pela CBF. Por ter terminado o campeonato em 16º lugar, o clube assegurou um prêmio que supera os R$ 16 milhões.

O campeão Brasileiro desta temporada, o Flamengo, por exemplo, vai receber quase R$ 50 milhões pela primeira colocação. Os quatro rebaixados não recebem nenhum prêmio.

Esse valor pode ajudar o Inter no pagamento dos salários para o início de 2026. Nos últimos dias, por meio de um empréstimo bancário, o clube conseguiu quitar salários, férias, 13º salário e direitos de imagem de todo o elenco.