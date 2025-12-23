Saiba quanto o Inter recebeu em premiações em 2025

Colorado caiu nas oitavas da Copa do Brasil e Libertadores. Camila Hermes / Agencia RBS

Além de levantar a taça do Gauchão após oito anos de seca, a participação do Inter nas principais competições do calendário rendeu alguns milhões aos cofres do clube em 2025. Segundo levantamento do ge.globo, o Inter é o 10º time que mais arrecadou em premiações no futebol brasileiro.

O título no estadual não rende prêmio em dinheiro, mas o avanço de fases na Copa do Brasil e na Libertadores, sim. No total, o Colorado arrecadou R$ 34.854.196 somando o valor recebido por essas competições.

Até o momento, o valor da premiação do Brasileirão 2025 não foi divulgado. Em 2024, o 16º colocado — posição em que o Inter ficou nessa temporada — recebeu R$ 16,3 milhões. A tendência é que este valor seja maior em 2025.

Na Libertadores, conquistou R$ 17 milhões pela participação na fase de grupos, mais R$ 1,7 milhão por vitória na fase, e outros R$ 7,1 milhões pelas oitavas. Na Copa do Brasil, o Colorado arrecadou R$ 5.953.500 por jogar a terceira fase e as oitavas de final.

Quanto o Inter arrecadou com premiações em 2025

Libertadores: R$ 28.900.696

Copa do Brasil: R$ 5.953.500

Total: R$ 34.854.196

