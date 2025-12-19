Saiba quais serão os cargos ocupados pelos ex-auxiliares de Abel Braga no Inter

Carravetta (D) trabalhou por 25 anos no clube, até ser demitido em 2022. Ricardo Duarte / Inter

Os componentes da comissão técnica que comandou o Inter nas duas últimas rodadas do Brasileirão permanecerão no Beira-Rio em 2026, mas agora em novos cargos. Portanto, além de Abel Braga, agora remanejado como diretor técnico, também ficarão Leomir de Souza e Élio Carravetta.

Volante colorado nos anos 1980, Leomir se transformou no fiel escudeiro do treinador Abel. A partir de agora, ocupará o cargo de auxiliar do diretor técnico. Ou seja, será os olhos do ídolo colorado na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, onde as categorias de base coloradas estão instaladas.

— Leomir é uma pessoa que trabalhou comigo por 22 anos. Agora não tem como ser meu auxiliar técnico e vai ser meu auxiliar como diretor. Quero trazer a base para mais perto. Vamos estar mais em Alvorada, principalmente o Leomir — explicou Abel.

Já Carravetta será o gestor de saúde e performance do departamento de futebol. O cargo se assemelha àquele que executou até 2022, integrando os setores de fisioterapia, fisiologia, nutrição, psicologia, departamento médico, com olhar para o elenco profissional, mas também para as últimas equipes das categorias de base.

Especialista em Ciência do Esporte pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), em Neurociências e Comportamento pela PUCRS, mestre em Educação, também pela PUCRS, e doutor em Filosofia das Ciências da Educação pela Universidade de Barcelona, o profissional atuou no clube por 25 anos e voltou a convite de Abel Braga.

— O Élio vai desempenhar a função dele — disse o novo diretor técnico colorado — A única coisa que não ficamos preocupados é com a parte financeira. Óbvio que ele vai ter um salário, mas me fez um comentário que, assim como aceitou vir comigo como auxiliar, trabalharia até de graça. Esse cara ama o Inter e isso tem muito a ver com o que senti quando aceitei vir dirigir nos dois jogos. Tudo que conquistei aqui, eles estavam junto, e estou feliz que mais uma vez a gente possa trazer algo de muito positivo de volta — concluiu.

Preparador físico

Diego Pereira integrou a comissão de Ramón Díaz e Abel Braga.

Além dos antigos auxiliares, Abel também confirmou a permanência do preparador físico Diego Pereira como integrante da comissão permanente do clube.

O profissional chegou ao Beira-Rio no fim de setembro, integrando a equipe de Ramón Díaz. Com a saída do argentino, voltou a Porto Alegre a convite do ídolo colorado, que havia lhe conhecido no Vasco, em 2023.

— O Diego vai ficar. É também uma aposta nossa e um cara de muita qualidade — avaliou Abel.