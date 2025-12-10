SAF e 1,8 mil jogos analisados: como ex-dirigente do Inter ajudou o Coritiba a voltar para a Série A

Jorge Andrade e a taça de campeão da Série B. Rafael Ianoski / Coritiba/Divulgação

O Coritiba estará de volta ao Brasileirão Série A em 2026 após ausência nas duas últimas edições. Retorna após um ano de dificuldades (2024) e o tri da Série B (2025). Por trás do trabalho nesta temporada está Jorge Andrade, ex-dirigente do Inter, o executivo de futebol do Coxa.

Com estaduais e o início do Brasileirão do ano que vem antecipados, o trabalho para formatar o caminho para 2026 começou. Ele se baseia na metodologia utilizada para o acesso à Série A. Após a sua chegada, Andrade analisou 1,8 mil partidas para construir as características que o time precisaria ter para subir de divisão.

— Já fizemos esse mesmo estudo. Analisamos as equipes que subiram e como elas se posicionaram, as que subiram e caíram, as que ficaram, para a gente ir em cima de histórico. E, também, da parte técnica. Na Série A é importante ter um ataque que possa ser mais efetivo. É importante ter uma defesa efetiva também, coisa que a gente, nessa temporada, foi bem forte. A gente também fez esse estudo para poder ter embasamento nas nossas tomadas de decisões — comenta.

SAF e pertencimento

Foram anos conturbados os últimos do Coritiba. Em 2022, o clube entrou com pedido de recuperação judicial. No ano seguinte virou SAF ao ser adquirido pela Treecorp Investimentos. A mudança não evitou a queda em 2023. Todo o processo e a segunda temporada consecutiva na Série B gerou a necessidade de o trabalho ir além do campo,

— Um resgate do pertencimento, do senso de pertencimento do clube, porque nesses dois anos e meio houve um certo entendimento de que a SAF não era o clube. A gente precisava resgatar esse pertencimento do Coxa.

Andrade destaca investimentos feitos para a modernização do centro de treinamentos e infraestrutura, além da implementação de diretrizes orçamentárias rígidas para as diversas áreas do clube.

Também foi criado um departamento de playcare. A pasta serve como um auxílio para os jogadores contratados pelo clube. Os funcionários do setor ajudam no acolhimento das famílias, procura por locais de moradia e escola para os filhos.

— Temos uma visão humana do futebol.

Sem interferência política

Com larga experiência no futebol, ele comenta como tem sido trabalhar em uma SAF. Embora no Brasil a transformação em clube-empresa chame atenção pelo aspecto financeiro, ele acredita que o funcionamento vai além do investimento: