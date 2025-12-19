River Plate prepara proposta por lateral do Inter

Bernabei está no radar do River Plate. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O River Plate prepara uma proposta por Bernabei, do Inter. Após uma temporada sem grande destaque, o lateral-esquerdo ganhou moral no final do ano com Abel Braga e pode virar peça inegociável.

O River teve a chance de contratar Soler, do Bournemouth-ING. O ala, que também defende a seleção argentina sub-20, deverá atuar no Ajax, por empréstimo, tendo vetada uma volta precoce para o futebol nacional.

Valorização

Com isso, Bernabei virou o grande sonho para a posição. A pedida colorada seria de 7 milhões de dólares. O jogador, foi comprado pelo Inter em 2024 após ser eleito o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão de 2024. Na época, a direção colorada pagou 4,5 milhões de euros ao Celtic por cerca de 80% dos direitos econômicos.

O valor cogitado na imprensa argentina é que o River Plate ofereceria, no máximo, 5 milhões de dólares para levar o jogador, o único específico da posição do plantel profissional colorado.

Recuperação no Beira-Rio

Bernabei está em processo de recuperar cartaz no Beira-Rio. Após desgaste pelo rendimento no ano e questões extracampo, o lateral ganhou um voto de confiança público de Abel Braga na coletiva de apresentação no cargo de diretor esportivo:

— É uma profissão (lateral-esquerdo) muito vulnerável, parece que não nasce muito nesse país. Pouca gente conseguiu ter um lateral que fez aquilo que o Bernabei fez em 2024. Eu tinha tido uma conversa com ele antes de um treinamento, depois do jogo de São Paulo. Fiquei extremamente emocionado, sensibilizado. Eu acho que ali esse problema termina. Bernabei vai ser o jogador de 24 — confessou Abel Braga.

Pezzolano

Abel também pondera que Paulo Pezzolano será consultado sobre possíveis interesses de equipes nos jogadores. O novo dirigente confirmou algumas procuras pelo camisa 26:

— Eu sei que existe interesse em alguns jogadores nossos. Inclusive nesse aí que tu citou, no Bernabei, que é um jogador que eu adoro. O treinador gosta? Vou saber isso amanhã (sexta) dele. Antes dele vir para cá, a gente vai conversar bastante — despistou.