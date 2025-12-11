River Plate faz sondagem por jogador do Inter, diz jornalista argentino

Bernabei durante treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O lateral-esquerdo Bernabei virou alvo do River Plate, segundo a imprensa argentina. A pedida do Inter teria sido elevada, e o interesse no atleta ficou em compasso de espera como uma espécie de alternativa em virtude do interesse prioritário numa promessa do país que está na Inglaterra.

Segundo divulgação de Hernan Castillo, o clube treinado por Marcelo Gallardo fez uma sondagem para saber condições para a contratação. A resposta colorado estaria na casa dos U$S 7 milhões de dólares, cerca de R$37,85 milhões na conversão atual.

Procurado por Zero Hora, o Inter alega que não recebeu nada oficialmente. Bernabei, após se destacar no segundo semestre de 2024, foi comprado junto ao Celtic, da Escócia, por 4,5 milhões de euros, R$28 milhões à época.

Bernabei, mesmo titular absoluto na temporada, sendo a única peça em momentos importantes, não manteve o desempenho passado. Também gerou desconforto algumas atitudes do jogador nos bastidores nos últimos meses. Com isso, uma negociação não é descartada pelos dirigentes.

Ainda segundo Castillo, o River Plate, que não fez boa campanha recentemente, trata Bernabei como alternativa. O ficha 1 para a lateral esquerda é Soler, de 20 anos, ex-Lanús também, hoje na reserva do Bournemouth-ING. Caso não consiga contratação, o ala colorado deve ser procurado oficialmente.

Os experientes Acuña e Casco não tiveram grande rendimento recente. O primeiro faz parte da seleção argentina, enquanto o segundo está de saída, abrindo espaço para um reforço da posição.