Retrospectiva 2025: relembre como foi, mês a mês, a temporada do Inter

Ponto alto da temporada colorada foi o título gaúcho. Jefferson Botega / Agencia RBS

Um ano que começou tão promissor terminou dramático e com sensação de alívio. No início da temporada de 2025, o Inter finalmente conseguiu recuperar a hegemonia do futebol gaúcho ao conquistar o Estadual e interromper a sequência de sete títulos consecutivos do maior rival.

No entanto, o segundo semestre colorado não foi nada fácil, com quedas na Copa do Brasil e Libertadores e o quase rebaixamento para a Série B do Brasileirão.

Zero relembra, mês a mês, como foi a temporada do Inter.

Janeiro

Victor Gabriel, 20 anos, marcou gol na sua estreia em jogo oficial no Inter contra o Guarany de Bagé. Ricardo Duarte / Inter

A pré-temporada teve como ponto alto um amistoso no Beira-Rio contra a seleção mexicana, em uma ação da fornecedora de material esportivo. Foram mais de 43 mil torcedores no Beira-Rio, e os visitantes venceram por 2 a 0. No Gauchão, duas vitórias e um empate nas três primeiras rodadas.

Fora de campo, o time foi reforçado com a chegada de Vitinho, atacante, e Ronaldo, volante. Além deles, ganhou espaço o jovem Victor Gabriel, 20 anos. Bernabei foi contratado em definitivo. O ano começou com uma baixa: Bruno Gomes rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e seria desfalque para boa parte do 2025.

Fevereiro

O principal momento de fevereiro foi o Gre-Nal do Gauchão. Com uma boa atuação, a equipe foi superior ao Grêmio na Arena, mas não venceu. O clássico terminou empatado em 1 a 1. A equipe venceu todos os demais confrontos do mês, inclusive a partida de ida da semifinal, contra o Caxias, no Centenário.

Mais reforços chegaram nesse segundo mês do ano. Ramon, lateral-esquerdo ex-Flamengo e então no Olympiacos, foi a alternativa encontrada para Bernabei.

Março

Alan Patrick levanta a taça após o empate no Gre-Nal do Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Acabou a espera. Depois de oito anos, o Inter voltou a ser campeão. Em 16 de março, no Beira-Rio lotado, o time de Roger Machado empatou em 1 a 1 com o Grêmio e levou o Gauchão. Mais do que isso, impediu que o rival alcançasse o Octa, marca exclusiva colorada. A igualdade no Beira-Rio foi suficiente porque uma semana antes, em uma das melhores atuações do ano, havia vencido o Tricolor dentro da Arena por 2 a 0.

O final do mês ainda reservava o início do Brasileirão. E mantendo a previsão otimista da temporada, a equipe estreou empatando com o Flamengo no Maracanã, em 1 a 1.

Abril

O começo de abril trouxe também o início da Libertadores. Em busca do tri, o Inter estreou contra o Bahia na Fonte Nova. Um gol de Valencia no finalzinho garantiu o 1 a 1. Pela competição continental, o Inter ainda fez 3 a 0 no Atlético Nacional no Beira-Rio, com três gols de Alan Patrick. E empatou, em casa, com o Nacional-URU por 3 a 3 depois de estar perdendo por 3 a 0.

Houve mais um Gre-Nal, desta vez com o Grêmio melhor. Mas ainda assim, conseguiu empatar na Arena, 1 a 1. Em 16 de abril, acabou a invencibilidade no ano: 1 a 0 para o Palmeiras no Beira-Rio.

O mês teve ainda a estreia na Copa do Brasil. Contra o Maracanã-CE, da Série D, o Inter teve dificuldades para desbloquear o placar. Venceu apenas por 1 a 0 no Beira-Rio.

Maio

Ricardo Mathias após o gol na vitória sobre o Nacional-URU, em Montevidéu. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Se até abril o Inter não tinha perdido, em maio a situação se inverteu. A equipe não venceu nenhum jogo pelo Brasileirão. Perdeu para Corinthians e Botafogo, empatou com Mirassol e Sport. Pela Libertadores, sofreu um 3 a 1 para o Atlético Nacional na Colômbia, mas se classificou graças às vitórias sobre Nacional-URU em Montevidéu e Bahia em Porto Alegre. Na Copa do Brasil, ganhou do Maracanã, que vendeu seu mando para Florianópolis.

Junho

Foram apenas dois jogos em junho. E duas derrotas. Claramente desgastado pelo tanto de titulares que usou desde o início do ano, o Inter perdeu para o Fluminense no Beira-Rio por 2 a 0. E para o Atlético-MG em Belo Horizonte pelo mesmo placar. Com esses resultados, foi para o Z-4 do Brasileirão. Teria de permanecer lá por um mês, já que o Brasileirão parava por conta do Mundial de Clubes.

Roger sofria contestações porque o time estava longe do melhor desempenho em campo. E os resultados eram reflexo disso.

A janela especial de transferências não foi aproveitada e nenhum reforço chegou em junho.

Julho

A volta do Brasileirão trouxe a melhor sequência colorada na competição. Mesmo sem jogar bem, a equipe venceu Vitória, Ceará e Santos nos três primeiros jogos do retorno. Depois, empatou com o Vasco. A sequência deu um alívio na situação e subiu o time na tabela.

No penúltimo dia do mês, outro tombo. Contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, perdeu novamente em casa, 2 a 1, e se complicou definitivamente. Subia a temperatura da panela de Roger.

Três reforços foram anunciados. O lateral-direito Alan Benítez veio do Cerro Porteño-PAR após encerrar seu vínculo. Por Alan Rodriguez, do Independiente, o clube gaúcho pagou pouco mais de R$ 22 milhões. E teve ainda Richard, que estava no Alanyaspor-TUR.

Agosto

Antes do jogo contra o Flamengo pela Libertadores, uma chuva de papel picado cobriu o gramado e atrasou o início. Renan Mattos / Agencia RBS

Um mês historicamente positivo para os colorados acabou sendo o mais decepcionante de 2025. A começar pela eliminação na Copa do Brasil, com o empate em 1 a 1 com o Fluminense no Maracanã. Uma semana depois, derrota para o Flamengo pela Libertadores, no Maracanã, 1 a 0. Na volta, no Beira-Rio, além de perder por 2 a 0, a equipe ainda passou por uma vergonha. Antes do jogo, uma chuva de papel picado cobriu o gramado e atrasou o início. O clube seria multado meses depois. No mês inteiro, foram apenas duas vitórias, contra Bragantino e Fortaleza. E Roger resistiu a tudo isso.

Setembro

Setembro começou com duas baixas. O clube vendeu Wesley para o Al-Rayyan, do Catar, por 10 milhões de dólares. Os cofres colorados receberam 50% desse valor (cerca de R$ 27 milhões). Saiu também Valencia, apenas pelo salário, para o Pachuca-MEX. E em campo os resultados só pioraram.

O Inter levou 4 a 1 do Palmeiras, sendo 4 a 0 no primeiro tempo. E no jogo seguinte, perdeu por 3 a 2 para o Grêmio, no Beira-Rio. Foi a primeira derrota em Gre-Nal em dois anos. Com o resultado, era impossível segurar Roger Machado, que acabou demitido logo após a partida, em 21 de setembro.

Ramón Díaz foi contratado. Estreou no 1 a 1 com o Juventude, fora de casa.

Outubro

Em outubro, a situação piorou. O time deu uma reagida ao vencer o Botafogo por 2 a 0, mas não conseguia embalar. Perdeu para Mirassol, Bahia e Fluminense. Só ganhou do Sport. O Z-4 se aproximava definitivamente.

Novembro

A única vitória de setembro acabou sendo fundamental para escapar do rebaixamento, o 2 a 1 sobre o Ceará no Castelão. Mas o restante da campanha foi vergonhoso. Foram três empates em casa, contra Atlético-MG, Bahia e Santos, e duas derrotas fora, para Vitória e Vasco (essa por 5 a 1).

O resultado de São Januário colocou o Inter no Z-4. A duas rodadas do fim, Ramón Díaz foi demitido. E Abel Braga aceitou a missão de tentar salvar o Inter.

Dezembro

Mercado fez o primeiro gol da vitória contra o Bragantino, que tirou o Inter do Z-4. Duda Fortes / Agencia RBS

A primeira amostragem de Abel foi terrível. O Inter levou 3 a 0 do São Paulo na Vila Belmiro e entrou na última rodada em 18º lugar. Para escapar da degola, precisaria vencer o Bragantino e torcer por dois resultados paralelos.

Deu tudo certo. Pela primeira vez na história do Brasileirão, o 18º colocado da penúltima rodada escapou na última. O Inter fez 3 a 1 no Bragantino e, aproveitando as derrotas de Ceará e Fortaleza, permaneceu na primeira divisão. Abel Braga tinha virado um nome ainda maior na história colorada.

No mesmo mês, Abel foi contratado como diretor técnico do clube, no lugar de D'Alessandro. Paulo Pezzolano, uruguaio de 42 anos, foi o escolhido para ser o treinador. E Fabinho Soldado, ex-Corinthians, negocia para ser o diretor executivo.

O clube prepara a venda de Vitão para o Flamengo.