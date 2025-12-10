Inter

Repórter relata pedido de desculpas de Bernabei por tirar seu fone e intimidá-la após jogo do Inter

Nani Chemello divulgou mensagem que jogador enviou após ter interrompido seu trabalho durante a comemoração pela permanência na Série A

