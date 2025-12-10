Repórter relata pedido de desculpas de Bernabei por tirar seu fone e intimidá-la após jogo do Inter

Nani fez uma postagem explicando a situação. Reprodução

A jornalista Nani Chemello, que teve os fones retirados por Bernabei após a vitória do Inter sobre o Bragantino que valeu a permanência na Série A, informou que recebeu um pedido de desculpas por parte do jogador. A repórter mostrou, em suas redes sociais, a conversa que teve com o atleta, que autorizou a publicação.

Nani fez uma postagem explicando a situação. "Quero, primeiramente, agradecer a todas mensagens e apoio recebido. Agradeço especialmente aos membros da comissão técnica e da diretoria do Internacional que prestaram sua solidariedade, lamentando o ocorrido", escreveu.

Então, relatou que Bernabei a procurou para se desculpar. Ela publicou, com autorização dele, a conversa com o atleta. Em um espanhol misturado com português, ele diz que o time "sofreu muito nos últimos tempos" e que "não tem nenhum tipo de problema".

A jornalista escreveu: "Precisamos seguir em frente. Fica a reflexão sobre como o ambiente de futebol, o qual eu escolhi e amo trabalhar, segue sendo difícil à mulheres. Espero que possamos, a partir do que aconteceu, pensar sobre mudanças e melhorias que são necessárias para que o futebol siga sendo popular e democrático. O que importa agora, pra mim, é o 2026 do Internacional".



Nani finalizou com uma explicação: "Espero que esse assunto se encerre por aqui e reforço que em nenhum momento, nada do que aconteceu, impactou minha felicidade como torcedora, por termos, como clube, superado o momento difícil que vivemos. Vamos superar 2025 para que 2026 seja diferente".