Reforçômetro colorado: como foram os jogadores contratados pelo Inter em 2025

Carbonero seguirá no Inter para 2026

O Inter fechou 2025 com o susto de escapar do rebaixamento apenas na última rodada do Brasileirão. Em uma temporada na qual jogadores que pareciam afirmados também foram mal, as contratações em grande maioria decepcionaram.

Zero Hora usa o reforçômetro para avaliar o desempenho dos jogadores que chegaram ao Beira-Rio no ano que está terminando.

Contratações

Em busca de retomar o título gaúcho depois de oito anos de seca, o Inter contratou quatro jogadores no começo da temporada. Foram eles o volante Ronaldo, o lateral-esquerdo Ramon e os atacantes Vitinho e Carbonero.

Após o estadual, Romero e Juninho foram reforços para a janela aberta antes do começo do Brasileirão. No meio da temporada chegaram Richard, Alan Benítez e Alan Rodríguez.

Quem reprovou

Ramon (lateral-esquerdo)

Ramon foi emprestado ao Vitória. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Contratado ainda quando havia dúvida sobre a permanência de Bernabei, Ramon custou R$ 8 milhões aos cofres colorados. O jogador acabou não agradando ao técnico Roger Machado e aà diretoria. No meio do ano, ele foi emprestado ao Vitória depois de apenas 12 jogos com a camisa colorada.

Ronaldo (volante)

Ronaldo perdeu espaço depois de erro contra o Fluminense. Max Peixoto / Especial

Jogador conhecido de Roger Machado dos tempos de Bahia, Ronaldo chegou para ser alternativa a Fernando, função que era de Rômulo, vendido para o futebol mexicano. O jogador até ganhou sequência no primeiro semestre, quando disputou 29 jogos.

O volante, no entanto, ficou marcado pelo erro no gol que confirmou a eliminação colorada na Copa do Brasil para o Fluminense. Depois disso entrou em campo apenas mais cinco vezes, todas na condição de reserva atuando apenas nos minutos finais.

Romero (meia)

Romero tem contrato encerrando no final deste ano. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Um reforço anunciado no apagar das luzes da janela de contratações após os estaduais para o Brasileirão, Romero chegou para ser o reserva de Alan Patrick. Até por isso chamou atenção quando o técnico Roger Machado revelou um pedido do paraguaio para jogar como volante no seu segundo mês de clube.

No final das contas, ele não conseguiu ganhar vaga como volante e deixou de ser a primeira opção de Alan Patrick. Romero deixa o Colorado com o contrato encerrando no final deste ano com apenas um gol marcado. Ele esteve em campo 22 vezes, mas apenas em seis oportunidades como titular.

Richard (volante)

Richard chegou após lesão de Fernando. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Reforço trazido para repor a saída de Fernando foi um dos maiores fracassos da temporada. Richard teve atuações ruins desde sua estreia e acabou perdendo espaço para o garoto Luis Otávio após a chegada de Ramón Díaz.

No total, Richard esteve em campo apenas nove vezes com a camisa do Inter, sete como titular. Ele iniciou um jogo pela última vez no Gre-Nal perdido pelo Inter que decretou a demissão de Roger Machado, em 21 de setembro.

Alan Benítez (lateral-direito)

Alan Benítez não deve permanecer no Inter. (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Uma pesquisa de mercado levou o Inter contratar Alan Benítez livre após o término do contrato com o Cerro Porteño. Opção de baixo custo para brigar por posição com Aguirre, o paraguaio, porém, apresentou um futebol abaixo do esperado e nem ameaçou a titularidade do argentino. Quando Aguirre sofreu lesão na reta final do Brasileirão, Bruno Gomes acabou jogando na lateral. A tendência é de que Alan Benítez deixe o Inter para 2026.



Aprovaram

Vitinho (atacante)

Vitinho foi o vice-artilheiro do Inter na temporada. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Contratado para ser uma opção quando Wanderson e Wesley ainda estavam no elenco, Vitinho foi importante na reta final do Gauchão, quando foi titular nas duas partidas da final, e também na Libertadores, onde fez um gol no cofronto decisivo com o Bahia na briga por vaga nas oitavas de final.

No Brasileirão, Vitinho anotou cinco gols e deu uma assistência. No total foram 11 gols sendo o vice-artilheiro do clube na temporada, atrás apenas de Alan Patrick.

Carbonero (atacante)

Inter decidiu comprar Carbonero do Racing. Jefferson Botega / Agencia RBS

Teve problemas extracampo e também na relação dentro do elenco. Apesar disso, Carbonero foi decisivo em momentos importantes da temporada, como na final do Gauchão, quando marcou um dos gols na vitória sobre o Grêmio na Arena. No Brasileirão foram cinco gols marcados.

A decisão do Inter de comprar os direitos de Carbonero ao final do empréstimo do Racing mostra que internamente se aposta no atacante. A expectatica é de que ele possa entregar mais coletivamente se Pezzolado conseguir ajustar o time na próxima temporada.

Merecem mais chances

Juninho (zagueiro)

Juninho teve bom começo no Inter, mas caiu de rendimento. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Outro reforço para a janela pós-Gauchão, Juninho até começou bem sua trajetória no Inter. Teve boa atuação no comemorado empate com o Flamengo, na primeira rodada do Brasileirão, mas logo sofreu uma lesão muscular que o afastou dos gramados por dois meses.

Juninho até ganhou sequência como titular, mas perdeu espaço no time para Mercado na reta final do Brasileirão. Ainda assim somou 18 jogos como titular e deve seguir no elenco como alternativa para Paulo Pezzolano.

Alan Rodríguez (volante)

Alan Rodríguez terminou a temporada como titular do Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação