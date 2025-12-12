Recordista de chances criadas no Brasileirão, Alan Patrick pode encerrar carreira no Inter

Alan Patrick cobrou o pênalti decisivo contra o Bragantino Jeff Botega / Agencia RBS

Alan Patrick criou 100 chances de gol no Brasileirão 2025. Camisa 10 do 16º colocado da competição, o jogador liderou a estatística segundo levantamento do perfil DataFut. Se a equipe fez apenas 44 gols, certamente a culpa não foi dele. De contrato renovado até 2027, o Inter pode ser o último time de sua carreira.

Desde 2022 no clube, após passagem entre 2013 e 2014, Alan Patrick é a referência técnica do grupo. E, nos últimos anos, virou também a liderança, ainda que eventualmente contestada. Usa a tarja de capitão e tenta ser um comandante pela qualidade, nem tanto pela voz. É o maior goleador do Beira-Rio pós-reforma, com 36 gols. Em 240 partidas com a camisa colorada, marcou 61 vezes e deu 39 assistências. São 100 participações diretas em gol, uma influência poucas vezes vista.

Parece óbvio que o Inter de 2026 comece por Alan Patrick. Mas é preciso de um entorno mais forte. É pouco plausível que um camisa 10 crie 100 chances de gol e a equipe, no total, marque menos da metade (incluindo, é claro, as que não tiveram sua participação).

Também será necessário ter um substituto de qualidade mais próxima. Mesmo que o Inter vá jogar menos vezes do que em 2025, Alan Patrick estará com 35 anos em 2026. Sua condição física tende a piorar, naturalmente.

No auge, seu nível é altíssimo para o futebol brasileiro. Abel Braga revelou uma conversa que teve com Rodrigo Caetano, coordenador da CBF, em junho, após a vitória apertada do Brasil sobre o Paraguai:

— Andei fazendo uma pressãozinha para ir para a Seleção. Era mais do que merecido. Só ele poderia fazer aqueles meninos jogar.

Mensagem nas redes

Alan Patrick reconheceu a oscilação no ano. Depois do começo promissor, o Inter caiu totalmente na sequência de 2025. Em suas redes sociais, escreveu:

"Uma temporada que resume em sentimento! Uma alegria imensa em poder voltar a conquistar um título com essa camisa no primeiro semestre. Mas, depois a temporada virou e temos que reconhecer com humildade que falhamos e temos que melhorar muito como todo. Com certeza não foi da forma que planejamos e imaginamos, mas, nos momentos mais difíceis, nunca faltou compromisso com essa camisa, assim como nunca faltou a força vinda das arquibancadas".