Racing aguarda o Inter para definir futuro de atacante

Carbonero ainda tem futuro indefinido no Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

O Racing-ARG aguarda, para os próximos dias, uma definição do Inter sobre a decisão de exercer ou não a compra do atacante Carbonero. O empréstimo do colombiano se encerra no próximo dia 31 e, em contrato, está estabelecido um valor na casa dos 4 milhões de dólares (R$ 21,6 milhões) para a permanência em definitivo no Beira-Rio.

O clube argentino, por sua vez, espera o desfecho da negociação para definir o futuro do jogador. A ideia é de que, em caso de retorno ao Racing, Carbonero seja utilizado na próxima temporada. O contrato do atacante com o clube argentino vai até dezembro de 2026.

Internamente, o Inter reconhece a importância de Carbonero dentro de campo, mas o comportamento extracampo gera dúvidas sobre a realização de um grande investimento para a permanência do colombiano nas próximas temporadas no Beira-Rio.

Não se pode descartar, no entanto, que Carbonero permaneça atuando no futebol brasileiro na próxima temporada mesmo sem um acordo com o Inter. O Botafogo já sondou a situação do jogador e poderá fazer uma investida nos primeiros dias de janeiro, após o término do contrato com o Inter.