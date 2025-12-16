Quem ganhou espaço, quem perdeu, quem pode sair e quais posições o Inter busca para 2026

Inter pode mudar a fotografia na próxima temporada Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O final de 2025 pode ter deixado a pior das impressões no Inter. A campanha de quase rebaixamento derrubou a moral de diversos jogadores, inclusive dos que foram festejados em algum momento do ano.

Por isso, a balança de desempenho dos atletas pode ter sido desequilibrada. Ainda assim, alguns conseguiram se destacar. A seguir, Zero Hora lista quem ganhou e quem perdeu espaço, quais são os mais cotados para sair do Beira-Rio e quais são as posições que o clube busca nessa janela de transferências.

Ganhou espaço

Bruno Gomes

Ninguém se destacou mais do que ele na época complicada. Bruno Gomes foi o melhor do time tanto na lateral quanto no meio-campo, com força, intensidade e dedicação. Está valorizado no mercado.

Vitinho

Destacou-se por marcar gols importantes. Mesmo quando não brilhava tecnicamente, conseguia dar vitórias fundamentais, como contra Botafogo e Ceará.

Ricardo Mathias

Herói da vitória contra o Ceará, pelo Brasileirão, marcou também contra o Vasco e deu assistência diante do Bragantino. Pode ser lapidado para brigar por titularidade em 2026.

Perdeu espaço

Juninho

Sucumbiu contra o São Paulo e concluiu seu mau segundo semestre. Será negociado quando aparecer alguma proposta.

Ronaldo

Depois de entregar o gol da Copa do Brasil contra o Fluminense, não se recuperou mais. Inclusive, terminou a temporada lesionado. Porta aberta para sair.

Richard

Símbolo do segundo semestre, até entrou nos últimos jogos, porque Abel já o conhecia. Mas não tem futuro no Beira-Rio.

Quem deve sair

Romero

Com contrato encerrando-se em dezembro de 2025, está buscando novo destino. O Cerro Porteño pode ser o caminho.

Luis Otávio

Em vias de ser vendido para o Orlando City, da MLS, o volante é uma das fontes de renda do Inter para tentar não terminar 2025 no prejuízo. Uma pena, porque é muito promissor.

Carbonero

O acordo com o Racing exige um pagamento de US$ 4 milhões para sua contratação em definitivo. Sua postura nos últimos jogos desagradou o Inter.

Posições desejadas

Zagueiro

A indefinição sobre Vitão, que interessa a Flamengo, Palmeiras e, possivelmente a algum mercado europeu, obrigará o Inter a buscar reposição. A posição já é carente mesmo com ele, já que seu companheiro é Mercado, de 38 anos.

Lateral-esquerdo

O Inter passou mais de meio ano sem ter um reserva para Bernabei. O erro de planejamento cobrou um preço caro na segunda metade da temporada. A posição é uma das prioridades.

Volante

A venda de Luis Otávio, as possíveis saídas de Ronaldo e Richard e o interesse de clubes em Thiago Maia obrigarão o Inter a buscar volante. De preferência jovem ou com idade para dar intensidade ao meio-campo.

Atacante

A depender da formação desejada pelo treinador, é possível que o Inter tenha de investir em atacantes de lado de campo. O clube conta apenas com Vitinho como consolidado. Se for algum técnico que goste de ter ponteiros, será uma posição garimpada no mercado.