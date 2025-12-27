Quem é Mandaca, jogador polivalente que está no radar do Inter

Mandaca chegou ao Juventude em 2023. Gabriel Tadiotto / Juventude / Divulgação

O Inter está interessado na contratação do meio-campista Mandaca, do Juventude. Com 24 anos, o atleta chegou ao Alviverde em 2023 e mostrou-se polivalente: atua em todas as funções do meio de campo.

Com a marcação e a recomposição como trunfos, Mandaca desembarcou em Caxias do Sul para ser segundo volante. Mas com o passar dos jogos, tornou-se uma opção como meia.

— Lá atrás, ele foi muito caracterizado por volante, pela função de origem dele. E os jogadores ao longo dos anos evoluem dentro das posições. Então, hoje ele consegue fazer essa função de meia-atacante com nível de força alto — afirmou o técnico Fábio Matias, ao longo da temporada 2025.

Com Roger Machado, Mandaca também era alvo de elogios. Em fevereiro de 2024, o meio-campista foi assunto da coletiva do treinador.

— O Mandaca vem entrando bem, dei os parabéns para ele e falei para os membros da comissão que precisamos olhar com atenção. Ele tem potência no espaço curto, corre bem com a bola — disse Roger Machado, naquele momento.

Ao longo de três temporadas defendendo as cores do Juventude, Mandaca já acumula 119 jogos. Além de 13 gols marcados e cinco assistências concedidas.

Na carreira, o meio-campista também soma passagens por Corinthians e Londrina. Paraibano de João Pessoa, iniciou a carreira no Centro Sportivo Paraibano (CSP) e integrou o elenco do São Paulo Crystal-PB.

Qual é a situação?

Mandaca tem contrato com o Juventude até o final de 2026. Destaque na temporada alviverde, o meio-campista também desperta o interesse de Coritiba, Botafogo e Athletico-PR.

O executivo de futebol do Juventude, Lucas Andrino, negou que o Inter tenha feito proposta pelo atleta. De todos os clubes que sondaram, apenas o Coxa elaborou uma proposta formal. Mas a forma de pagamento, com um longo prazo de abatimento, não agradou.

Atualmente, Mandaca vem participando normalmente dos primeiros trabalhos do técnico Maurício Barbieri. O elenco se reapresentou no último sábado (26).

Números de Mandaca nas últimas temporadas*

2025 — Juventude

41 jogos (35 como titular)

3009 minutos em campo (média de 73 por jogo)

4 gols

1 assistência

7 cartões amarelos

1 cartão vermelho

2024 — Juventude

45 jogos (15 como titular)

1646 minutos em campo (média de 37 por jogo)

6 gols

3 assistências

6 cartões amarelos

2023 — Juventude

33 jogos (23 como titular)

1981 minutos em campo (média de 60 por jogo)

3 gols

1 assistência

7 cartões amarelos

2022 — Londrina

31 jogos (18 como titular)

1692 minutos em campo (média de 55 por jogo)

1 gol

3 assistências

5 cartões amarelos

2021 — Corinthians

3 jogos (3 como titular)

217 minutos em campo (média de 72 por jogo)

1 gol

0 cartões

*dados da plataforma Sofascore