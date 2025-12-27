Quem é Mandaca, jogador polivalente que está no radar do Inter

O Inter está interessado na contratação do meio-campista Mandaca, do Juventude. Com 24 anos, o atleta chegou ao Alviverde em 2023 e mostrou-se polivalente: atua em todas as funções do meio de campo.
Com a marcação e a recomposição como trunfos, Mandaca desembarcou em Caxias do Sul para ser segundo volante. Mas com o passar dos jogos, tornou-se uma opção como meia.
— Lá atrás, ele foi muito caracterizado por volante, pela função de origem dele. E os jogadores ao longo dos anos evoluem dentro das posições. Então, hoje ele consegue fazer essa função de meia-atacante com nível de força alto — afirmou o técnico Fábio Matias, ao longo da temporada 2025.
Com Roger Machado, Mandaca também era alvo de elogios. Em fevereiro de 2024, o meio-campista foi assunto da coletiva do treinador.
— O Mandaca vem entrando bem, dei os parabéns para ele e falei para os membros da comissão que precisamos olhar com atenção. Ele tem potência no espaço curto, corre bem com a bola — disse Roger Machado, naquele momento.
Ao longo de três temporadas defendendo as cores do Juventude, Mandaca já acumula 119 jogos. Além de 13 gols marcados e cinco assistências concedidas.
Na carreira, o meio-campista também soma passagens por Corinthians e Londrina. Paraibano de João Pessoa, iniciou a carreira no Centro Sportivo Paraibano (CSP) e integrou o elenco do São Paulo Crystal-PB.
Qual é a situação?
Mandaca tem contrato com o Juventude até o final de 2026. Destaque na temporada alviverde, o meio-campista também desperta o interesse de Coritiba, Botafogo e Athletico-PR.
O executivo de futebol do Juventude, Lucas Andrino, negou que o Inter tenha feito proposta pelo atleta. De todos os clubes que sondaram, apenas o Coxa elaborou uma proposta formal. Mas a forma de pagamento, com um longo prazo de abatimento, não agradou.
Atualmente, Mandaca vem participando normalmente dos primeiros trabalhos do técnico Maurício Barbieri. O elenco se reapresentou no último sábado (26).
Números de Mandaca nas últimas temporadas*
2025 — Juventude
- 41 jogos (35 como titular)
- 3009 minutos em campo (média de 73 por jogo)
- 4 gols
- 1 assistência
- 7 cartões amarelos
- 1 cartão vermelho
2024 — Juventude
- 45 jogos (15 como titular)
- 1646 minutos em campo (média de 37 por jogo)
- 6 gols
- 3 assistências
- 6 cartões amarelos
2023 — Juventude
- 33 jogos (23 como titular)
- 1981 minutos em campo (média de 60 por jogo)
- 3 gols
- 1 assistência
- 7 cartões amarelos
2022 — Londrina
- 31 jogos (18 como titular)
- 1692 minutos em campo (média de 55 por jogo)
- 1 gol
- 3 assistências
- 5 cartões amarelos
2021 — Corinthians
- 3 jogos (3 como titular)
- 217 minutos em campo (média de 72 por jogo)
- 1 gol
- 0 cartões
*dados da plataforma Sofascore
