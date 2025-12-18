Inter

Quem é João Kempes, meia com mais assistências no sub-17 do Inter

Jovem de 16 anos é filho de Everton Kempes, vítima de acidente da Chapecoense em 2016

Rafael Ramos

Luis Gustavo Santos

