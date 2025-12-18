Quem é João Kempes, meia com mais assistências no sub-17 do Inter

João Kempes chegou ao Inter em novembro de 2024. Nathan Bizotto / Inter/Divulgação

No futebol, as categorias de base são sinônimo de futuro. Futuro para os clubes, que buscam desenvolver talentos e garantir retorno técnico e financeiro. Futuro também para quem pratica o esporte desde cedo, na tentativa de transformar um sonho em realidade.

O futebol sempre esteve presente na vida de João Kempes, 16 anos, meia da categoria sub-17 do Inter. Ele é filho do ex-centroavante Everton Kempes, uma das vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense, em novembro de 2016.

— Hoje eu entendo que ele foi para um lugar melhor. Lá de cima ele está me protegendo e está muito orgulhoso de mim. Sempre que faço alguma coisa, eu lembro dele. Se tenho alguma conquista, ele fez parte de tudo isso também — destacou.

João Kempes é natural de Criciúma. Nascido em 2009, deu indícios de que queria ser jogador de futebol desde pequeno. Aos quatro anos, quando o pai defendia o JEF United, no Japão, deu os primeiros toques na bola em uma escolinha de futebol.

Com oito anos, foi para a base do Grêmio. No clube rival, ficou até os 14 anos. Posteriormente, jogou no São José, até chegar ao Inter em novembro de 2024.

— A minha família sempre me apoiou. Minha mãe, depois que aconteceu o acidente, ela ficou um pouco tensa, mas eu continuei. Eu queria ser jogador de qualquer jeito e ela foi me apoiando. E hoje eu tenho uma estrutura enorme da família — acrescentou.

Esse suporte celebrado por João Kempes conta com os conselhos do padrasto, Jô, que foi jogador de futebol, revelado pelo Cruzeiro-POA, com uma breve passagem pelo Inter em 2011, e com experiência no futebol ucraniano.

Ano de 2025 tem sido especial para João Kempes. Nathan Bizotto / Inter/Divulgação

— A gente tem uma relação muito boa. Quando ele tem de dar um puxão de orelha, ele dá. Ele sabe o que é certo, pois vivenciou o futebol. Ele é mais velho e entende mais do que eu — ressaltou.

Depois de ser testado como zagueiro e volante, se encontrou como meia. Na atual temporada, deu 14 assistências em 47 jogos disputados.

O ano de 2025 tem sido especial. Mesmo recém promovido ao sub-17, foi um dos destaques da equipe. Em agosto, treinou com o elenco profissional do Inter. Em outubro, foi a vez de assinar seu primeiro contrato profissional.

— Foi um passo muito grande na minha carreira. Acredito que minha família está muito orgulhosa — concluiu.

Os números de João Kempes em 2025

47 jogos (37 como titular)

5 gols marcados

14 assistências