Quem é Diego Esser, goleiro da base do Inter que virou reserva imediato na reta final do Brasileirão

Goleiro é alternativa ao gol na reta final do Brasileirão. Nathan Bizotto / Inter

A escassez de opções para a meta do Inter abre brecha para um jovem compor o elenco na reta final do Brasileirão. Diego Esser, goleiro da base do clube, foi alçado à condição de reserva imediato de Rochet nas duas últimas rodadas da competição.

O goleiro, de 20 anos, já esteve no banco de reservas no empate em 1 a 1 com o Santos e na goleada sofrida por 5 a 1 para o Vasco, na sexta-feira (30). Contra o São Paulo, na quarta (3), Esser estará mais uma vez entre os relacionados à disposição do novo técnico, Abel Braga.

Natural de Rio do Campo (SC), o jogador de 1,94m e nascido em abril de 2005, defende o time sub-20 do Inter, mas compôs o grupo profissional em boa parte da temporada. De acordo com o Departamento de Saúde e Performance do clube, ele chegou à base do Inter em setembro de 2021.

Titular do time, esteve em campo em 25 partidas ao longo da temporada. Entre Brasileirão e Copa Sul da categoria, além da Copa FGF, esteve em campo em 2.484 minutos na temporada.

Goleiro já integrou delegação do profissional ao longo da temporada. Nathan Bizotto / Inter

Em junho, ficou afastado dos gramados por 21 dias, por conta de uma lesão muscular de grau II na virilha direita. Esta foi a única lesão de Diego na temporada.

A situação dos goleiros do Inter

Os reservas imediatos do goleiro Rochet estão fora de combate. Tanto Ivan quanto Anthoni estão com lesões musculares, e não jogam mais nas duas rodadas finais do Brasileirão.

Outro potencial substituto, o jovem Kauan Jesus, de 22 anos, sofreu uma entorse com lesão multiligamentar no tornozelo esquerdo. Assim, ele também está fora da temporada.

O próprio Rochet, que voltou contra o Santos, não apresenta as condições ideais de jogo. Seu retorno ocorreu de forma emergencial, justamente para suprir as ausências de Ivan e Anthoni.

A ficha de Diego Esser

Data de nascimento: 13/04/2005 (20 anos)

13/04/2005 (20 anos) Local de nascimento: Rio do Campo (SC)

Rio do Campo (SC) Chegada ao Inter: 01°/09/2021

01°/09/2021 Altura : 1,94m

: 1,94m Peso: 92,8kg

92,8kg Pé dominante: direito

direito Jogos em 2025: 25

25 Minutos em campo: 2.484