Quem é Diego Esser, goleiro da base do Inter que virou reserva imediato na reta final do Brasileirão

A escassez de opções para a meta do Inter abre brecha para um jovem compor o elenco na reta final do Brasileirão. Diego Esser, goleiro da base do clube, foi alçado à condição de reserva imediato de Rochet nas duas últimas rodadas da competição.
O goleiro, de 20 anos, já esteve no banco de reservas no empate em 1 a 1 com o Santos e na goleada sofrida por 5 a 1 para o Vasco, na sexta-feira (30). Contra o São Paulo, na quarta (3), Esser estará mais uma vez entre os relacionados à disposição do novo técnico, Abel Braga.
Natural de Rio do Campo (SC), o jogador de 1,94m e nascido em abril de 2005, defende o time sub-20 do Inter, mas compôs o grupo profissional em boa parte da temporada. De acordo com o Departamento de Saúde e Performance do clube, ele chegou à base do Inter em setembro de 2021.
Titular do time, esteve em campo em 25 partidas ao longo da temporada. Entre Brasileirão e Copa Sul da categoria, além da Copa FGF, esteve em campo em 2.484 minutos na temporada.
Em junho, ficou afastado dos gramados por 21 dias, por conta de uma lesão muscular de grau II na virilha direita. Esta foi a única lesão de Diego na temporada.
A situação dos goleiros do Inter
Os reservas imediatos do goleiro Rochet estão fora de combate. Tanto Ivan quanto Anthoni estão com lesões musculares, e não jogam mais nas duas rodadas finais do Brasileirão.
Outro potencial substituto, o jovem Kauan Jesus, de 22 anos, sofreu uma entorse com lesão multiligamentar no tornozelo esquerdo. Assim, ele também está fora da temporada.
O próprio Rochet, que voltou contra o Santos, não apresenta as condições ideais de jogo. Seu retorno ocorreu de forma emergencial, justamente para suprir as ausências de Ivan e Anthoni.
A ficha de Diego Esser
- Data de nascimento: 13/04/2005 (20 anos)
- Local de nascimento: Rio do Campo (SC)
- Chegada ao Inter: 01°/09/2021
- Altura: 1,94m
- Peso: 92,8kg
- Pé dominante: direito
- Jogos em 2025: 25
- Minutos em campo: 2.484
