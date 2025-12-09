Quem deve ser o técnico do Inter em 2026? Veja o resultado da enquete

Odair Hellmann é uma das opções. JUAN MABROMATA / AFP

Após se garantir na Série A para 2026, o Inter busca um novo técnico para a assumir o time na próxima temporada. Abel Braga disse que não seguirá como treinador do Colorado após livrar a equipe do rebaixamento — ainda que não descarte ficar no clube como coordenador técnico.

Mas quem deve assumir o Inter? Zero Hora questionou os leitores, nesta segunda-feira (8), e um nome saiu na frente na votação: Odair Hellmann, que conquistou 48% dos votos.

Veja abaixo o resultado completo da enquete, que contou com 2.731 votos.