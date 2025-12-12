Quando o Inter volta a jogar? 

Colorado já tem data para voltar a campo. Jefferson Botega / Agencia RBS

A partir de 2026, o calendário do futebol vai se iniciar mais cedo devido ao adiantamento do Brasileirão para o final de janeiro. Por isso, a bola vai rolar no Gauchão ainda na primeira quinzena do mês, e o Inter já tem data para voltar a campo.

O primeiro compromisso do Colorado em 2026 é contra o Novo Hamburgo, pela primeira rodada do Gauchão, que está marcada para o final de semana de 10 e 11 de janeiro. O Inter estreia em casa.

A semana será reservada para o estadual. A segunda rodada ocorre nos dias 14 (quarta-feira) e 15 (quinta-feira), e a terceira é no final de semana seguinte. O Inter enfrenta, respectivamente, Monsoon e Ypiranga fora de casa.

A temporada 2025 se encerrou para o Inter no domingo (7), com a vitória sobre o Bragantino que livrou o clube do rebaixamento na última rodada do Brasileirão. A pré-temporada deve começar em 2 de janeiro, o que dá pouco menos de um mês de férias para o elenco colorado. Há a possibilidade de o clube mandar a campo jogadores da base para as primeiras rodadas do Gauchão, a fim de preparar o grupo principal para o início do Campeonato Brasileiro.

Primeiros jogos do Inter em 2026

10 ou 11 de janeiro — Inter x Novo Hamburgo

Novo formato

Em vez dos três grupos de quatro clubes adotados em 2025, o próximo campeonato será dividido em dois grupos de seis times, que se enfrentarão em cruzamento entre as chaves. Cada equipe disputará seis jogos na fase classificatória. Encabeçados por Grêmio e Inter, os grupos foram divididos através de sorteio. Os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata enquanto os dois últimos disputam um quadrangular do rebaixamento.