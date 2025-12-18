Qual é o retrospecto de Paulo Pezzolano contra o Grêmio

Em 2022, Pezzolano ficou no empate com o Grêmio na Arena. Lauro Alves / Agencia RBS

Anunciado como novo técnico do Inter nesta quinta-feira (18), Paulo Pezzolano terá sua segunda passagem pelo futebol brasileiro.

Entre 2022 e o começo de 2023, treinou o Cruzeiro. Na primeira temporada, ajudou o time mineiro a vencer a Série B do Brasileirão, com 13 pontos de vantagem para o vice-campeão.

Curiosamente, o segundo colocado foi o Grêmio, principal rival do Colorado. Naquele ano, o Cruzeiro e o Tricolor se enfrentaram em duas oportunidades. E Pezzolano saiu invicto — uma vitória e um empate.

Os jogos

No primeiro turno, em Minas Gerais, a Raposa venceu por 1 a 0, com um gol contra do lateral-direito Rodrigo Ferreira, aos 27 minutos do primeiro tempo.

Returno

Grêmio 2x2 Cruzeiro, na Arena, em 2022. Lauro Alves / Agencia RBS

No returno, um dos melhores jogos daquela Série B. Na Arena, as duas equipes empataram em 2 a 2. Primeiro, Luvannor abriu o placar. O Grêmio virou com Diego Souza, ainda no primeiro tempo, e Bitello, no começo da etapa final. O empate do Cruzeiro veio com Rafael Silva aos 28 minutos da etapa final.

Diego Souza marcou na Arena. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação