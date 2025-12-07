Em quais resultados paralelos o Inter aposta para escapar da zona de rebaixamento 

Além do jogo decisivo no Beira-Rio, Colorados estarão de olho em outros três confrontos da rodada. Jeff Botega / Agencia RBS

Enquanto tenta fazer a sua parte no Beira-Rio, neste domingo (7), às 16h, contra o Bragantino, a sinergia do Inter estará em três outros estádios do Brasil. O Colorado precisa, além da vitória, de dois tropeços de três adversários diretos para escapar do rebaixamento na última rodada do Brasileirão. O vestiário deposita confiança em dois jogos como favoritos para a façanha acontecer.

Os três inimigos pelas duas últimas vagas são: Vitória, Fortaleza e Ceará. Eles jogam, respectivamente, contra São Paulo, em Salvador, Botafogo, no Rio de Janeiro, e Palmeiras, no Castelão. Todos jogam às 16h.

O vestiário colorado aposta que o Fortaleza, mesmo invicto há nove rodadas, não conseguirá vencer o Botafogo fora de casa. Os cariocas lutam por vaga direta à Libertadores e melhor premiação no Brasileirão. O elenco possui pendências financeiras referentes aos demais torneios de 2025 e foi feita uma promessa de quitação com o dinheiro pago pela CBF.

Outro jogo que anima os atletas do Inter nos bastidores é o de Palmeiras e Ceará. O aproveitamento do time cearense despencou recentemente e os paulistas demonstram comprometimento em não causar desequilíbrio técnico na competição, além da disputa por espaço no elenco de Abel Ferreira, mesmo que algumas peças não devam atuar. Os nordestinos têm que perder para o Colorado ultrapassar.

O confronto que menos gera esperanças, segundo apurou Zero Hora, envolve Vitória e São Paulo no Barradão. O rubro-negro conseguiu dar a volta por cima como mandante e prepara um caldeirão para encarar o Tricolor Paulista, que almeja a oitava posição por premiação, mas também pela chance de G8 na competição.

Mesmo com a torcida pelos resultados paralelos, os jogadores estão cientes da obrigatoriedade da vitória em casa com o incentivo das arquibancadas.

Desta forma, inicialmente, o Inter tem que fazer a própria parte, ganhando do Bragantino, e acreditar na expectativa de placares paralelos para conseguir sair do Z4, salvando-se da Série B.

Jogos que interessam ao Inter

Vitória x São Paulo - Barradão

Resultados que interessam ao Inter: empate ou vitória do São Paulo

Ceará x Palmeiras - Castelão

Resultado que interessa ao Inter: vitória do Palmeiras

Botafogo x Fortaleza - Engenhão

Resultado que interessa ao Inter: vitória do Botafogo