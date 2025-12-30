Presidente do Inter espera anunciar contratações logo e traça perfil: "Precisa de jogadores de intensidade"

Presidente Alessandro Barcellos vê necessidade de reforçar o time em todos os setores. Camila Hermes / Agencia RBS

Das dificuldades de 2025 o Inter tenta tirar lições para 2026. Isso vai da reformulação no departamento de futebol à formação do time com a chegada do técnico Paulo Pazzolano. Em entrevista exclusiva à Zero Hora, o presidente Alessandro Barcellos falou sobre as movimentações da direção no mercado de transferências.

Barcellos espera em seguida conseguir anunciar chegadas. Se os planos se concretizarem, os anúncios podem ser feitos nos primeiros dias de 2026.

— A gente espera, na virada do ano, também estar trazendo notícias, informações de chegadas importantes. Esse olhar sistêmico precisa estar presente nesse momento, de a gente olhar para o conjunto do nosso elenco e verificar algumas carências que, compondo esse mosaico todo, nos dão uma força coletiva maior. Esse é o trabalho, esse é o desafio diferente da janela do meio do ano, onde nós tínhamos uma avaliação, e erramos nessa avaliação — afirmou.

O olhar sistêmico significa olhar o elenco como um todo, pensando em algumas valências. Entre as intenções, está a busca por um time com maior imposição física, levando em conta aspectos como as médias de altura e de idade do elenco.

A avalição é de que o time precisa se reforçar em todos os setores. A meta é ter boa parte do elenco formada para a arrancada do Brasileirão, com início no fim de janeiro.

A intenção é moldar o grupo ao modelo de jogo do técnico uruguaio, recém contratado.

— Pezzolano joga, com intensidade, e isso precisa de jogadores com essas características e a gente vai trabalhar para isso — ressaltou o presidente. — O Pezzolano é um cara muito intenso, um cara que trabalha bastante, mesmo não estando no convívio direto aqui — complementou.

Quem será peça fundamental no processo será o novo gerente executivo Fabinho Soldado. Campeão da América e do Mundo com o Inter, o novo dirigente chega ao Beira-Rio após participar do processo de reestruturação do Flamengo e da conquista da Copa do Brasil pelo Corinthians há poucos dias.

— O Fabinho tem um conhecimento muito grande nesse mercado e vai nos ajudar muito nesse momento de maior dificuldade econômica — enfatizou Barcellos.

A integra da entrevista, você confere nesta quarta-feira (31), em Zero Hora e GZH.