Por que o Inter não vai rescindir agora o contrato com a patrocinadora máster

Enquanto o rival Grêmio rompe com a Alfa Bet, patrocinadora desde fevereiro da dupla Gre-Nal, o Inter adota cautela no tema. A casa de apostas esportivas pode chegar a dois meses de atrasos com o clube nos próximos dias.

Abaixo, Zero Hora explica os motivos da diferença de postura adotada no Beira-Rio.

Histórico

O acerto entre a empresa e os clubes aconteceu em fevereiro. Tradicionalmente, desde os anos 2000, as equipes masculinas da Dupla ostentam os mesmos patrocinadores máster na camisa principal. Os dois, inclusive, recebem valores idênticos pelo espaço.

A Alfa seguiu a tradição ao acertar seu contrato com o Colorado e com o Tricolor. A casa de apostas, contudo, estipulou, em acordos distintos, pequenas diferenças nos vínculos, como multa e dia de pagamento.

Por exemplo, o Inter recebe o pagamento mensal do valor pelo patrocínio a cada dia 10. O montante é de cerca de R$ 4 milhões. A multa rescisória do lado vermelho é de cerca de R$ 40 milhões, enquanto do lado azul é de cerca de R$ 20 milhões e o recebimento é no começo de cada mês.

Atrasos

Teoricamente, no próximo dia 10 de dezembro, há previsão de pagamento de outro mês do patrocínio da Alfa ao Inter. A empresa, entretanto, alega dificuldades de fluxo de caixa para quitar ainda o débito de novembro, tendo prometido quitar a dívida na virada do ano. Com isso, a tendência é de novo atraso, mas com sinalização de ressarcimento de gastos adicionais.

Em outubro, o pagamento ficou atrasado cerca de 20 dias, mas a casa de apostas fez o pagamento na virada para novembro. No Grêmio, foram quase três meses de atrasos, fato que desagradou a atual gestão na Arena.

O Inter alega que está seguindo o protocolo do contrato. Ainda na primeira quinzena do último mês, notificou extrajudicialmente a Alfa pelos atrasos pedindo uma resposta, que deverá ser dada dentro de 30 dias da correspondência. A medida evita um tensionamento da relação e garante uma “segurança jurídica” em caso de disputa judicial no futuro.

Confiança e falta de opções

Nos bastidores, o Inter alega que há confiança de uma retomada de normalidade dos pagamentos do patrocínio em breve. O clube também destaca a dificuldade de encontrar um parceiro que pague tanto.

Desta forma, o Colorado deverá entrar em campo na reta final do Brasileirão ainda estampando o logo da casa de apostas. Novas medidas são analisadas internamente apenas para 2026, após o fim do prazo para a resposta da notificação extrajudicial. O contrato do Inter com a Alfa é válido por mais dois anos.