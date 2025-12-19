Pezzolano revela proposta da Europa e explica acerto com o Inter: "É impossível dizer não"

Pezzolano foi apresentado ao lado de Alessandro Barcellos e Abel Braga. Rafael Divério / Agência RBS

O uruguaio Paulo Pezzolano foi apresentado nesta sexta-feira (19), no Estádio Beira-Rio. O novo treinador do Inter concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o que espera da equipe em 2026. O técnico será o responsável por comandar o time em quatro competições: Gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Sudeste.

Na primeira resposta, Pezzolano deixou claro que está empolgado para começar o trabalho logo. Ele disse que espera ver o estádio colorado cheio e fez elogios ao elenco atual.

— Inter tem um bom plantel, um bom time. O que temos que fazer é tirar o 100% de cada um. Ser um time forte mentalmente, fisicamente, prepará-los bem. Tem bons jogadores — destacou Pezzolano, que espera duas características fundamentais dos atletas: humildade e dar 100% dentro de campo.

O treinador ainda mostrou-se orgulhoso de ter sido considerado uma "segunda opção" para o Inter, já que Tite, a quem ele tem admiração, acabou fechando com o Cruzeiro. O uruguaio deixou claro que queria continuar na Europa e teve propostas no Velho Continente. Contudo, não podia dizer não ao clube gaúcho.

— Eu tinha proposta da Europa, eu queria ficar na Europa, como estive até agora e tínhamos proposta para ficar, mas quando aparece o Inter, a dimensão do Inter, um time grande como Inter, é impossível dizer que não. Então, estou muito feliz — disse.

Pezzolano também ressaltou que quer ter os jovens das categorias de base próximos da equipe profissional. Segundo o treinador, ele utiliza jogadores, principalmente da categoria sub-20, com frequência em seus treinamentos, o que pode potencializá-los para terem chances entre os profissionais.

Viagem e Abel Braga

A coletiva de apresentação atrasou em função da viagem que Pezzolano enfrentou. Inicialmente, o técnico viria de carro, mas enfrentou problemas de documentação. A saída foi vir de avião.

— Eu tive que vir no avião, pegamos o carro, mas aconteceu uma coisa por questões de documentação. Quando passamos, tivemos que voltar e tivemos que pegar um avião rápido vindo da Argentina para nos buscar e estar aqui, porque quando eu falo que ia estar aqui, eu tenho que chegar — contou o treinador.

Por fim, Pezzolano fez elogios a Abel Braga, diretor técnico, profissional que não conhecia pessoalmente, mas que irá trabalhar lado a lado no Inter.

— É a primeira vez que acontece em minha vida de ter um treinador histórico ao meu lado, um treinador que ganhou tudo e, principalmente, uma pessoa espetacular que eu conheci há poucos dias. Mas você já vê a clareza e a humanidade que tem essa pessoa. Então, para mim, é um orgulho estar do lado dele. Vou aprender muito, ter um professor assim do lado — concluiu.