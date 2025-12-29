Pezzolano fala sobre planos para 2026: "Vai ser um ano de transição para catapultar o Inter de volta a seu lugar"

Pezzolano deu entrevista ao programa Punto Penal do Uruguai. YouTube Punto Penal / Reprodução

Paulo Pezzolano, técnico do Inter, concedeu entrevista ao programa Punto Penal, um dos mais tradicionais do Uruguai, e falou sobre o trabalho no Beira-Rio. Em via de começar a temporada, o treinador comentou a escolha pelo clube gaúcho mesmo tendo outras propostas na mesa.

— O Inter é um clube gigante. Sabemos o que é representa internacionalmente. É espetacular. O presidente (Alessandro Barcellos) e Abel Braga, que vai estar junto na parte desportiva me ligaram. Vai ser um ano de transição e vamos armar tudo bem para catapultar o Inter de volta a seu lugar, que é no topo da tabela. Foi algo que me agradou muito. Quando fui conhecer tudo internamente, vi que estava tudo ordenado, alinhado, sabendo o que querem. Isso favorece muito — explicou.

Pezzolano contou que foi procurado por clubes da Espanha, da primeira e da segunda divisões, também da França e recebeu uma proposta de um clube russo. Mas que optou pelo Inter porque se agradou do projeto esportivo e da possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. Segundo ele, a passagem pelo Cruzeiro deixou portas abertas no mercado nacional. Ainda assim, confirmou que sonha em triunfar na Europa e também em treinar a seleção uruguaia.

Auxiliares

Outra novidade foi que Pezzolano confirmou dois auxiliares que trabalharão com ele no Inter. Um deles será Esteban Conde, ex-goleiro do Nacional-URU e que teve passagem como técnico do Danubio-URU. O outro é Mauro Jarodich, de apenas 24 anos. Pezzolano tem como tradição escolher assistentes com ambição para ser treinadores, o que já ocorreu com outros três profissionais que trabalharam com ele.

— O primeiro que busco (nos auxiliares) é que sejam boa gente. Depois, vem todo o resto, inclusive o esportivo — finalizou.