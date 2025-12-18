Pezzolano é o sexto técnico estrangeiro contratado por Barcellos; veja os desempenhos e a lista histórica do Inter

Uruguaio já passou pelo futebol brasileiro, quando treinou o Cruzeiro. Gustavo Aleixo / Cruzeiro,Divulgação

Com a confirmação da contratação de Paulo Pezzolano, o Inter terá seu oitavo técnico uruguaio. Ele será o 18º treinador estrangeiro da história do Colorado.

No século 21, foram seis treinadores estrangeiros no Beira-Rio, sendo que dois deles tiveram duas passagens diferentes e cinco deles foram contratados pela gestão Alessandro Barcellos. Ou seja, agora com Pezzolano, 28% dos treinadores estrangeiros do Colorado foram contratados pela atual gestão do clube.

Como foram os últimos treinadores estrangeiros no Inter

Miguel Ángel Ramírez

Deixou o Inter após 21 jogos, sendo 10 vitórias, quatro empates e sete derrotas, além de 39 gols marcados e 23 sofridos — o aproveitamento é de 53,9%.

Diego Aguirre

Foram 35 partidas sob o comando de Aguirre, com 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas — um aproveitamento de 42,8%. Em 2015, em sua primeira passagem, ele dirigiu o Inter em 50 partidas, obtendo 25 vitórias, 15 empates e 10 derrotas.

Alexander Medina

Alexander Medina deixou o Inter após apenas 17 jogos. No total, ele obteve seis vitórias, seis empates e sofreu cinco derrotas. O aproveitamento foi de apenas 47,05%.

Eduardo Coudet

Na segunda passagem pelo Inter, foram 62 jogos, 30 vitórias, 15 empates e 17 derrotas, com aproveitamento de 56,45%. Sob o comando do técnico argentino, a equipe colorada marcou 85 gols e sofreu 58. Com a primeira passagem no clube gaúcho em 2020, Coudet fez 108 partidas, com 54 vitórias, 28 empates e 26 derrotas.

Ramón Díaz

Caiu após a goleada sofrida para o Vasco por 5 a 1, na antepenúltima rodada do Brasileirão de 2025. Ao todo, foram 13 jogos, três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Assim, junto a Emiliano, seu auxiliar e filho, somou 35,9% de aproveitamento.

Confira todos os técnicos estrangeiros do Inter

Tito Arreguy (Uruguai) - 1926 Jean Ryff (Suíça) - 1929 e 1933-1934 Miguel Genta (Argentina) - 1930 e 1932 Isaac Goldenberg (Áustria) - 1937 Ricardo Diéz (Uruguai) - 1942 Darío Letona (Peru) - 1944 e 1946 Carlos Volante (Argentina) - 1946-1948 Felix Magno (Uruguai) - 1949 e 1966 Alfredo González (Argentina) - 1950 Pedro Rocha (Uruguai) - 1996 Elías Figueroa (Chile) - 1996 Jorge Fossati (Uruguai) - 2010 Diego Aguirre (Uruguai) - 2015 e 2021 Eduardo Coudet (Argentina) - 2020 e 2023/24 Miguel Ángel Ramírez (Espanha) - 2021 Alexander Medina (Uruguai) - 2022 Ramón Díaz (Argentina) - 2025 Paulo Pezzolano (Uruguai) - 2026

Quais estrangeiros conquistaram título pelo Inter

Ricardo Diez - Gauchão 1942

Carlos Volante - Gauchão 1947 e 1948

Alfredo González - Gauchão 1950

Diego Aguirre - Gauchão 2015



