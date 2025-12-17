Pezzolano admite negociações com o Inter: "Estamos conversando, há um interesse muito forte"

Pezzolano admitiu ter conversas com o Inter. Gustavo Aleixo / Cruzeiro,Divulgação

Em negociações com o Inter, o técnico Paulo Pezzolano concedeu uma entrevista na manhã desta quarta-feira (17) ao programa Mañana de Fútbol, do canal El Espectador, do Uruguai, seu país natal. E admitiu conversas com o clube gaúcho. Segundo ele, há negociações em andamento.

— Vamos ver como vão ser as próximas horas. O Inter é um clube grande e com muita história. Estamos conversando, há um interesse muito forte. Tem chance de Brasil mas também na Europa. Quero um projeto que se alinhe com o que sinto e quero.

Sobre o trabalho de técnico, Pezzolano comentou:

— Ser treinador é 99% gestão, mais ainda nos clubes grandes. Tem 70 pessoas trabalhando, 30 jogadores no plantel. Gerir é fazê-los crer no teu modelo e mantê-los motivados.

Dirigentes colorados foram a Montevidéu para conversar com o técnico de 42 anos. Há uma expectativa positiva no Beira-Rio de fechar o acordo ainda nesta quarta-feira.

Seleção uruguaia

Na entrevista, o treinador também falou sobre o sonho de comandar a seleção do seu país:

— Meu sonho é dirigir a seleção uruguaia. Hoje está o Bielsa e desejo que vá bem por muito tempo. Em todos os meus contratos, ponho a cláusula (de ser liberado para a seleção) porque é meu sonho. Gostaria de um projeto integral, que inclua todas as categorias.