Pezzolano admite negociações com o Inter: "Estamos conversando, há um interesse muito forte"

Em negociações com o Inter, o técnico Paulo Pezzolano concedeu uma entrevista na manhã desta quarta-feira (17) ao programa Mañana de Fútbol, do canal El Espectador, do Uruguai, seu país natal. E admitiu conversas com o clube gaúcho. Segundo ele, há negociações em andamento.
— Vamos ver como vão ser as próximas horas. O Inter é um clube grande e com muita história. Estamos conversando, há um interesse muito forte. Tem chance de Brasil mas também na Europa. Quero um projeto que se alinhe com o que sinto e quero.
Sobre o trabalho de técnico, Pezzolano comentou:
— Ser treinador é 99% gestão, mais ainda nos clubes grandes. Tem 70 pessoas trabalhando, 30 jogadores no plantel. Gerir é fazê-los crer no teu modelo e mantê-los motivados.
Dirigentes colorados foram a Montevidéu para conversar com o técnico de 42 anos. Há uma expectativa positiva no Beira-Rio de fechar o acordo ainda nesta quarta-feira.
Seleção uruguaia
Na entrevista, o treinador também falou sobre o sonho de comandar a seleção do seu país:
— Meu sonho é dirigir a seleção uruguaia. Hoje está o Bielsa e desejo que vá bem por muito tempo. Em todos os meus contratos, ponho a cláusula (de ser liberado para a seleção) porque é meu sonho. Gostaria de um projeto integral, que inclua todas as categorias.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲