Perto de contratar Vitão, presidente do Flamengo já chamou Inter de "devedor duvidoso"

Luiz Eduardo Baptista, o "Bap", presidente do clube carioca. Flamengo / Divulgação

Vitão está próximo de deixar o Inter rumo ao Flamengo. A transferência, além de encerrar a passagem do zagueiro no Beira-Rio, também dará fim a uma dívida que gerou constrangimentos ao Colorado recentemente.

Além de pagar 5,5 milhões de euros (R$ 35,9 milhões) à vista, o Flamengo perdoará a dívida do Inter referente à compra de Thiago Maia. O clube carioca cobra o valor da negociação com juros, totalizando 4,7 milhões de euros (R$ 30,6 milhões).

A reportagem de Zero Hora apurou que o Flamengo pressionou o Inter nos bastidores da tentativa por Vitão em função da antiga dívida. Os cariocas mencionaram que tentariam um transfer ban ou bloqueio das contas do Inter numa próxima venda para reaver os valores.

Também por este motivo, mas, principalmente, seduzido pelo pagamento à vista, o Inter topou o negócio com o Flamengo. Até sexta-feira (26), o clube e Vitão estavam com um acordo encaminhado com o Cruzeiro.

A pressão do Flamengo não é necessariamente uma novidade. Em março, durante uma reunião do conselho do clube, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o "Bap", explicou porque recusou que Thiago Maia saísse do Inter para o Santos, com o Peixe assumindo a dívida do Colorado.

— Eu ia trocar de devedor duvidoso. Não fizemos — afirmou.

Na última semana, na mesma apresentação em que ofendeu uma jornalista do Grupo Globo, o presidente do Flamengo voltou a citar o caso do Inter.

— A gente não faz mais venda nenhuma sem garantias (bancárias). Por que? Por causa do Thiago Maia, por causa do Estrela Amadora, casos que vocês já conhecem — explicou.

O Flamengo cobra o Inter na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão da CBF responsável por mediar os temas das dívidas de clubes. Até o momento, o Inter ainda não recebeu uma ordem de quitação imediata dos valores.

Thiago Maia foi contratado pelo Inter em julho de 2024 por 4 milhões de euros (R$ 24,1 milhões à época). Desde então, o Inter não pagou as parcelas acordadas.

Em janeiro deste ano, Inter e Santos entraram em acordo para que o jogador fosse para a Vila Belmiro com o Peixe assumindo a dívida junto ao Flamengo. Os cariocas vetaram a negociação alegando insegurança de que receberiam os valores.