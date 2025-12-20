Paulo Pezzolano mostra conhecimento e respeito pelo Inter desde o primeiro dia

Novo técnico colorado foi apresentado ao lado de Alessandro Barcellos e Abel Braga. Filipe Maciel / SC Internacional/Divulgação

Para Paulo Pezzolano cumprir a promessa de chegar em Porto Alegre na sexta-feira (19), conhecer pessoalmente Abel Braga e Alessandro Barcellos, ver com seus próprios olhos o CT Parque Gigante e o Beira-Rio, falar com a imprensa e, enfim, começar sua história no Inter, precisou passar por uma aventura.

Pela falta de voos entre Montevidéu e Porto Alegre, ele e seus empresários iniciaram a viagem para o Brasil de carro. Mas por causa de problemas burocráticos, não puderam seguir o trajeto. Então, acionaram uma empresa de transporte aéreo e fretaram um voo, sem participação do clube. O avião saiu da Argentina, buscou-os no Uruguai e aterrissou no Aeroporto Salgado Filho durante a tarde de ontem.

— Vim de bicicleta — brincou, antes de completar:

— Tinha prometido estar aqui hoje (sexta), então precisava cumprir. Fizemos o que precisava — disse.

Essa atitude foi bastante elogiada por Abel Braga, agora diretor técnico do Inter:

— Ele chegou vencendo. O que fez para chegar aqui é surreal. Por isso falei que não vai ser trabalho de um ano, vai ser coisa maior. Vou aprender com ele e ajudá-lo da melhor maneira possível.

Pezzolano não é de longas respostas nem de promessas. Tampouco de grandes frases de efeito. Uma das declarações dignas de manchete foi:

— Não gosto de falar muito. Gosto que o campo fale por mim. Gosto que os jogadores falem por mim — falou.

A outra teve a ver com a escolha pelo Inter:

— Queria ficar na Europa, mas quando aparece o Inter, é impossível dizer não. Estou muito feliz — disse.

Ele quer se identificar rapidamente com o clube. Elogiou a torcida pelo comportamento no último jogo do Brasileirão. Disse que veio dela o gás necessário para vencer o Bragantino e permanecer na Série A. Um time desmanchado mentalmente e fisicamente precisava de apoio das arquibancadas.

Seu diagnóstico sobre o desempenho de 2025 apontou para isso. Segundo ele, o grupo se desgastou demais para vencer o Gauchão e impedir o Octa do Grêmio (a quem ele se referiu como "vizinho") e isso deixou o ano "longo demais". Faltou força ao time na reta final. A situação foi agravada pela ameaça de rebaixamento.

Para o uruguaio, um dos desafios é manter o mental do grupo sempre alto. Pediu humildade aos jogadores. E que todos "saibam onde estão". Que "se sintam o melhor time do mundo".

Para isso, contará com o apoio de Abel. Ele e o diretor parecem ter se entrosado desde a primeira ligação. Pezzolano disse ser uma honra trabalhar ao lado de uma figura histórica do clube e que isso é inédito em sua carreira. Mas mesmo que o diretor garanta que sua missão é impedir que os pequenos problemas cheguem ao ouvido do treinador, Pezzolano tenta e vai querer saber de tudo.

Inclusive que foi a segunda opção do Inter. Abel foi quem revelou. Desde o primeiro contato, Pezzolano já havia sido informado de que Tite tinha negociação aberta. E aí veio a última das declarações de impacto. Essa mostrando toda sua humildade:

— Ser o plano B de Tite é um orgulho. Tenho 42 anos, já trabalho há nove, mas me considero em início de carreira. E acabou que fui o plano B de Tite em outro clube também (referindo-se ao Cruzeiro). É uma honra ficar atrás de um técnico tão vitorioso — revelou.

Pezzolano volta para o Uruguai porque tem outros compromissos por lá já neste sábado (20). Mas não vai desgrudar dos contatos com Porto Alegre. Seu trabalho já começou e ele quer saber de tudo.