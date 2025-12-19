Paulo Pezzolano é apresentado como técnico do Inter; acompanhe ao vivo

Paulo Pezzolano será apresentado como novo técnico do Inter no final da tarde desta sexta-feira (19), no Beira-Rio. O uruguaio chega para comandar a equipe para a temporada de 2026. Ele assinou com o Colorado até dezembro do próximo ano.

Aos 42 anos, o profissional terá o apoio de Abel Braga, ídolo e recém apresentado como diretor técnico do Colorado.

Pezzolano soma passagens por Montevidéu City Torque e Liverpool, do Uruguai, Pachuca, do México, Valladolid, da Espanha, e Watford, da Inglaterra. Entre 2022 e 2023, passou pelo Cruzeiro e foi campeão da Série B.

