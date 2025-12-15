Patrocinadora atrasa pagamento com o Inter pelo segundo mês consecutivo

A empresa passa por uma modificação societária e informalmente avisou que poderia retardar os vencimentos do final deste ano. Inter / Divulgação

Enquanto o foco público está na contratação de um técnico, montagem do Departamento de Futebol e reformulação do elenco, o Inter também se preocupa com outros temas. Na última semana, o patrocinador do clube deixou de pagar, pelo segundo mês consecutivo, o valor referente ao período. É a terceira vez que isso acontece. O Colorado já fez uma notificação pedindo esclarecimentos e ainda aguarda o recebimento da quantia.

Segundo o contrato, a Alfa, casa de apostas que assumiu a área central da camisa da dupla Gre-Nal em fevereiro, deve pagar os aproximadamente R$ 4 milhões da cota entre os dias 10 e 12 de cada mês. A empresa passa por uma modificação societária e informalmente avisou que poderia retardar os vencimentos do final deste ano.

O primeiro atraso aconteceu em outubro e foi colocado em dia na virada para novembro. A direção, seguindo o protocolo do acordo, fez uma notificação extrajudicial pedindo explicações para o não recebimento da parcela.

O prazo seria de até 30 dias para alguma resposta formal, fato que não foi obtido até o momento e agora se junta ao segundo adiamento nos pagamentos. Qualquer novo avanço de decisão será tomado apenas com embasamento jurídico ou fato novo.

Nos bastidores, o clube trata com cautela o tema. A relação era boa com a casa de apostas e há o temor de não obter, em caso de rescisão, uma quantia tão boa numa eventual substituição. O vínculo atual prevê cerca de R$50 milhões anuais até o final de 2027.