Participação de Abel Braga, desejo antigo e concorrência francesa: os bastidores do acerto do Inter com Paulo Pezzolano

As negociações entre Inter e Paulo Pezzolano se arrastaram um pouco mais do que o previsto. O prazo para o anúncio foi extrapolado em algumas horas para oficializar um desejo antigo.

Abel Braga, que migrou para a função de diretor esportivo, também teve papel determinante nas conversas. O Colorado enfrentou a concorrência de um time francês pelo novo treinador.

O primeiro contato entre clube e estafe ocorreu no último final de semana. Havia o interesse no retorno de Tite, mas mesmo assim sondagens foram feitas para se precaver à provável ida do ex-comandante da Seleção para o Cruzeiro.

Abel Braga analisou nomes do mercado nacional, admitiu que conversou com dois profissionais brasileiros e dois estrangeiros: Eduardo Domínguez e Paulo Pezzolano. Ambos estiveram na mira do Inter em outros momentos. O primeiro, apesar dos títulos argentinos, nunca trabalhou no Brasil e a adaptação pesou a favor de Pezzolano.

Admiração de Abel Braga

Outros dois fatores pesaram para a escolha de Pezzolano. A disponibilidade, já que estava sem vínculo desde a saída do Watford, da Inglaterra no primeiro semestre, e a aprovação do diretor técnico.

Abel Braga admirava o Cruzeiro de 2022 e 2023, moldado com base nas ideias do novo técnico colorado. Os mineiros tinham Ronaldo Fenômeno como proprietário da SAF do clube, estavam no terceiro ano consecutivo de Série B e sem grandes investimentos como agora.

A dedicação tática e a forma de jogar agradaram o então coordenador técnico do Vasco, que deu o aval para tentar a contratação de Pezzolano após a demissão de Maurício Barbieri, hoje no Juventude.

Apesar das conversas, o uruguaio preferiu ir para outro clube de Ronaldo: o Valladolid, da Espanha. A admiração permaneceu e cresceu. Além disso, houve a sugestão do Centro de Análise e Prospecção de Atletas (Capa), que já tinha indicado o treinador em dois momentos: nas saídas de Eduardo Coudet e de Roger Machado. O romance virou namoro.

Comissão técnica

Segundo apurou Zero Hora, o acerto entre as partes aconteceu ainda na terça-feria (16). A demora, além de questões burocráticas, também se deu por conta da composição da comissão técnica. Pezzolano trará para o Beira-Rio cinco fieis escudeiros. Três auxiliares de campo, um preparador físico e um analista de desempenho.

O clube não confirmou os nomes na nota do anúncio, mas Pezzolano busca treinadores para compor a comissão técnica. Camilo Speranza fechou com o Liverpool-URU, e ele deve ter novos companheiros no Beira-Rio, além de Gonzalo Álvarez e Matías Filipini, respectivamente, preparador físico e analista de desempenho.

Concorrência

Mesmo com a especulação de um possível interesse do Botafogo, que desligou o italiano Davide Ancelotti, não houve uma investida do time carioca. O interesse da Europa foi de um clube francês não revelado. O projeto gaúcho agradou mais por conta da produtividade.

A chegada do uruguaio a Porto Alegre deverá acontecer nos próximos dias. Pezzolano participará de eventos ligados ao futebol em Montevidéu nesta quinta-feira (18) e no domingo (21). Ele poderá viajar à Capital entre sexta-feira (19) e sábado (20).