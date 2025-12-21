Os primeiros indícios do novo Inter de Paulo Pezzolano

Técnico Paulo Pezzolano deve alternar escalação nos jogos. Filipe Maciel / SC Internacional/Divulgação

Um time intenso, sem 11 titulares fixos e com variações de um jogo para o outro, a depender das características do adversário. Essas devem ser algumas das principais características do novo Inter de 2026, que será comandado por Paulo Pezzolano.

Com o novo treinador, o torcedor colorado deve se acostume a ver um time "mutável", tanto em termos de escalação quanto em desenho tático. Essa capacidade de adaptação aos rivais é uma das marcas do uruguaio.

Comandado por Pezzolano no Cruzeiro de 2022, o ex-volante gaúcho Rômulo Caldeira destaca a leitura minuciosa dos adversários como uma característica do treinador.

— Ele procura se adaptar ao adversário sem perder a característica própria. O Pezzolano sempre fez adequações antes dos jogos, em função do adversário, mas sem perder os seus princípios. Antes dos jogos, a gente sempre olhava vídeos dos pontos fracos e fortes dos adversários e trabalhava em cima disso. O Pezzolano muda bastante, mas muda para melhorar o time — conta Rômulo.

Essa flexibilidade é atestada também pelo jornalista Emerson Pancieri, setorista do Cruzeiro na Rádio Itatiaia.

— O Pezzolano não repete time, escala de acordo com o jogo. O Cruzeiro de 2022 jogou com dois zagueiros, com três zagueiros, com ponta aberto, com ponta centralizado, com 9 fixo e com 9 móvel — relata.

Quem deve ganhar espaço

Diante disso, alguns jogadores do atual elenco colorado podem ganhar nova perspectiva. É o caso do lateral-esquerdo Bernabei, cujo principal ponto forte é a chegada constante à linha de fundo, exatamente uma das exigências do modelo de jogo do novo treinador.

Outro nome que pode se beneficiar é Rafael Borré. Polivalente, o atacante pode atuar como centroavante de referência ou como segundo atacante, função em que teve grande destaque no River Plate campeão da Libertadores de 2018.

Sob o comando de Pezzolano, a tendência é de o jogador alterne funções conforme o adversário e o plano de jogo.

"Um time com intensidade e fome"

A intensidade também é uma marca registrada do novo treinador. Segundo Rômulo, o aspecto físico é um dos pontos fortes da nova comissão técnica.

— O Gonzalo Álvarez, preparador dele, é muito bom. Vocês vão ver um Inter que vai correr do início ao final no mesmo ritmo, sem cansar — afirma o ex-volante.

Na apresentação oficial, Pezzolano já deu uma prévia sobre como será o Colorado que o torcedor verá em 2026.

— O mais importante é tentar um time que identifique a todos. Um time com intensidade e fome. Depois vamos ver se a agressividade vai estar em bloco alto ou bloco baixo. Não adianta falar bonito. Quero que o campo mostre. Temos de demonstrar querer os três pontos a cada jogo — disse.