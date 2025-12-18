Os números e os títulos da carreira de Paulo Pezzolano, novo técnico do Inter

O uruguaio Paulo Pezzolano será o técnico do Inter para a temporada de 2026. Aos 42 anos, ele desembarca em Porto Alegre após deixar o Watford, da segunda divisão da Inglaterra, e chega com experiência no futebol brasileiro.
Pezzolano foi o responsável por subir o Cruzeiro da Série B para a elite do Brasileirão em 2022. Naquele ano, fez uma campanha de 54 jogos, com 32 vitórias, 12 derrotas e 10 empates.
Além da experiência no Brasil, o uruguaio tem passagem por outros mercados do futebol. Ele treinou o Torque, e o Liverpool, do Uruguai; o Pachuca, do México; o Valladolid, da Espanha; e o Watford, da Inglaterra. Pelo Torque, em 2017, foi campeão da Segunda Divisão Uruguaia.
A carreira de Paulo Pezzolano
- 2016 - CA Torque-URU
- 2017 - Liverpool Montevideo-URU
- 2019 - Pachuca-MEX
- 2022 - Cruzeiro
- 2023 - Valladolid-ESP
- 2025 - Watford-ING
Títulos de Paulo Pezzolano
- Segunda Divisão Uruguaia - 2017
- Série B do Brasileirão - 2022
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲