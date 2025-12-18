Os números e os títulos da carreira de Paulo Pezzolano, novo técnico do Inter

Pezzolano trabalhava no Watford, da Inglaterra. Thomas Santos / Cruzeiro,Divulgação

O uruguaio Paulo Pezzolano será o técnico do Inter para a temporada de 2026. Aos 42 anos, ele desembarca em Porto Alegre após deixar o Watford, da segunda divisão da Inglaterra, e chega com experiência no futebol brasileiro.

Pezzolano foi o responsável por subir o Cruzeiro da Série B para a elite do Brasileirão em 2022. Naquele ano, fez uma campanha de 54 jogos, com 32 vitórias, 12 derrotas e 10 empates.

Além da experiência no Brasil, o uruguaio tem passagem por outros mercados do futebol. Ele treinou o Torque, e o Liverpool, do Uruguai; o Pachuca, do México; o Valladolid, da Espanha; e o Watford, da Inglaterra. Pelo Torque, em 2017, foi campeão da Segunda Divisão Uruguaia.

A carreira de Paulo Pezzolano

2016 - CA Torque-URU

2017 - Liverpool Montevideo-URU

2019 - Pachuca-MEX

2022 - Cruzeiro

2023 - Valladolid-ESP

2025 - Watford-ING

Títulos de Paulo Pezzolano

Segunda Divisão Uruguaia - 2017

Série B do Brasileirão - 2022