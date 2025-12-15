Os jogadores que mais atuaram pelo Inter em 2025; confira o ranking

O Inter entrou em campo 62 vezes ao longo de 2025. Somando Gauchão, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, nenhum jogador atuou mais pelo Colorado do que o lateral Braian Aguirre, presente em 54 partidas.
O argentino de 25 anos chegou ao Inter no final do ano passado. Ganhou espaço com Roger e seguiu na titularidade sob os comandos de Ramón Díaz e Abel Braga na reta final da temporada.
Logo atrás do lateral, aparecem Vitão e Bernabei, com 52 e 51 jogos, respectivamente. Na sequência, Alan Patrick (50) e Thiago Maia (49) completam o top-5 de atletas mais utilizados em 2025.
Jogadores que mais atuaram no Inter em 25
- Aguirre - 54 jogos
- Vitão - 52 jogos
- Bernabei - 51 jogos
- Alan Patrick - 50 jogos
- Thiago Maia - 49 jogos
- Vitinho - 48 jogos
- Bruno Henrique - 48 jogos
- Rafael Borré - 47 jogos
- Anthoni - 38 jogos
- Wesley - 38 jogos
- Carbonero - 38 jogos
- Bruno Tabata - 33 jogos
- Ronaldo - 33 jogos
- Victor Gabriel - 32 jogos
- Valencia - 32 jogos
*Os demais atletas atuaram menos de 30 partidas
