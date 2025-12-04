Ônibus com torcedores do Inter é atacado na BR-101, em Santa Catarina; veja vídeo

Um ônibus de torcedores colorados foi atacado por santistas na BR-101, em Itapema, Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira (4). Imagens que circulam nas redes sociais mostram vidros sendo quebrados e pessoas identificadas com o Santos correndo com objetos nas mãos.

Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) trata como uma briga entre integrantes de torcidas organizadas. Os colorados voltaram de Santos, onde o time perdeu para o São Paulo por 3 a 0. Os santistas acompanharam a vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, em Caxias do Sul.

O encontro ocorreu por volta das 10h30min na altura do km 148. Ainda não há a confirmação do número de torcedores envolvidos, se há feridos ou se alguém foi levado à delegacia.