Olho no G-8, time completo e ex-Inter: o que vale e como chega o Bragantino para o jogo no Beira-Rio

Massa Bruta vem de goleada de 4 a 0 sobre o Vitória. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino, Divulgação

É grande o desafio que o Inter terá no domingo (7), na última rodada do Brasileirão, para se salvar do rebaixamento. O time comandado por Abel Braga não depende apenas de si para sair do Z-4. Mas, mesmo que os resultados paralelos sejam favoráveis, de nada adianta se o Colorado não vencer o Bragantino e somar os últimos três pontos em disputa.

Só que o time de Bragança Paulista não vem de sangue doce para o Beira-Rio. O Bragantino está em 9º na tabela e ainda tem chance de subir à 8ª colocação que, a depender do campeão da Copa do Brasil, pode garantir o acesso à Pré-Libertadores.

Para isso, o Bragantino necessariamente precisa vencer e contar com uma derrota do São Paulo, atual 8º colocado, para o Vitória. Assim, as duas equipes, ficariam com 51 pontos e o Massa Bruta passaria à frente por ter uma vitória a mais (15, contra 14 do São Paulo).

— O Bragantino ainda sonha, sim, com essa oitava colocação, mesmo sabendo que é difícil. Esse é o discurso tanto do técnico do Vagner Mancini quanto dos jogadores — afirma o setorista do clube na rádio 102,1 FM Bragança, Diego Perez.

Vale destacar que o G-8 é o único jeito do São Paulo se classificar à Libertadores. Também, o Vitória, primeiro time do Z-4, precisa vencer para ter alguma chance de escapar do rebaixamento. Por isso, a partida que ocorrerá no Barradão vale tanto e será tão intensa quanto a do Beira-Rio.

Como chega o Bragantino

A esperança do G-8 só está viva porque o Bragantino, depois de um período oscilante, aplicou uma goleada no Vitória que renovou o ânimo do time. Na quarta-feira (3), as equipes se enfrentaram por partida atrasada da 34ª rodada e o Braga venceu por 4 a 0 com gols de Sasha, duas vezes, Lucas Barbosa e Jhon Jhon. Antes, o time de Vagner Mancini vinha de derrotas para Flamengo e Fortaleza.

— Esse último compromisso é visto como importante. Como a maior parte do segundo turno do Bragantino foi muito abaixo, o time flertou muito com a zona de rebaixamento, é importante uma vitória para fechar a temporada, no que pode ser também o último jogo do técnico Vagner Mancini — explica Diego Perez.

Sem desfalques por lesão ou suspensos, o Bragantino deve ir a campo com o mesmo time da goleada sobre o Vitória. Para o setorista, no entanto, há um asterisco no nome de Eduardo Sasha, ex-atacante do Inter criado nas categorias de base do clube:

— Ele é muito identificado com o Inter, ele declaradamente fala do carinho que ele tem pelo Inter, pela torcida, então poderia ser uma situação complicada. Ele fez dois gols na partida contra o Vitória, e a gente sabe da situação delicada do Inter.

Assim, o provável time do Bragantino contra o Inter tem: Cleiton; Nathan Mendes, Gustavo Marques, Alix Vinicius, Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves, Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Eduardo Sasha (Laquintana ou Davi Gomes).

Inter e Bragantino se enfrentam no domingo (7), às 16h, no Beira-Rio, pela 38ª rodada do Brasileirão. O Colorado está com 41 pontos, na 18ª posição, e vem de três jogos sem vitória.

Produção: Carol Fraga