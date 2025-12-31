O que os comunicadores identificados do Grupo RBS esperam do Inter em 2026

O Inter tem a missão de se reconstruir em 2026. Depois de um ano que se encerrou com luta contra o rebaixamento, o Colorado conta com a capacidade da nova comissão técnica e da experiência vitoriosa de Abel Braga, agora como diretor técnico, para reencontrar o caminho do bom futebol.
Mas o que os comunicadores colorados do Grupo RBS esperam para 2026? Confira os desejos de Vaguinha, Vini Moura e Raphael Gomes para o clube no próximo ano.
O que os comunicadores desejam para o Inter em 2026
Eu espero ver o Inter lutando dentro de campo. Só isso? Claro que eu desejo grandes conquistas, mas é preciso encarar a realidade. Hoje, com o elenco disponível e com as especulações de reforços, só posso pedir que quem esteja em campo representando a camisa vermelha se entregue de corpo e alma e represente o clube com a raça que a torcida merece ver.
Meu principal desejo para o novo ciclo do Inter em 2026 é que o clube comece uma reestruturação. Não será possível dar a volta por cima seguindo a mesma receita dos últimos anos. Entendo que esse processo seja duro e difícil. Provavelmente, para uma reestruturação é necessário cortar gastos, pouco investimento em futebol e paciência por parte do torcedor. Porém, estou disposto a passar por esse período se isso significar uma melhora no futuro a médio e longo prazo.
Acho que é um ano de reconstrução, por isso que foi muito importante a contratação do Paulo Pezzolano, que ajudou a reconstruir o Cruzeiro. Em início de carreira é isso que ele está conseguindo fazer. É muito bom termos o Abel Braga, porque foi um cara que já viu o Inter construído no seu máximo e ápice técnico, tático, tecnológico ou seja lá quais outras categorias a gente pode usar, e ele pode ajudar a reconstruir para voltar a ser o que era isso. E ainda tem o Fabinho Soldado, que é uma excelente surpresa até agora no mercado colorado porque é um cara que vai se adaptar às realidades do clube. É um ano para o Inter pagar conta, não fazer loucura e entender o recado que 2025 deu. A minha palavra-chave para o ano é reconstrução para que a gente volte a brigar entre os gigantes.
